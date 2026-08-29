Lando Norris și-a prelungit contractul cu McLaren până la finalul sezonului 2030, cu opțiuni care ar putea extinde colaborarea și după această dată, a anunțat sâmbătă echipa britanică de Formula 1, potrivit mclaren.com.

Campionul mondial en titre spune că decizia de a rămâne la echipa pentru care concurează încă de la debutul său în Formula 1, în 2019, a fost una simplă.

Noul acord consolidează relația dintre Norris și McLaren într-un moment important pentru echipa din Woking, care încearcă să își păstreze statutul de forță în Formula 1 după titlurile câștigate în ultimii doi ani.

Pilotul britanic, în vârstă de 26 de ani, a declarat pentru BBC Sport că a existat interes și din partea altor echipe, însă nu a luat în calcul o plecare de la McLaren.

„A existat un anumit interes și din alte părți, dar nu vreau să plec nicăieri. Nu vreau să fiu la altă echipă. Nu vreau să lucrez cu alți oameni”, a spus Norris.

„Probabil că a fost una dintre cele mai ușoare decizii pe care le-am luat de când sunt în Formula 1”, a adăugat campionul mondial.

În comunicatul oficial al McLaren, Norris a descris echipa drept „casa” sa și a subliniat că obiectivul comun rămâne câștigarea de noi titluri.

„McLaren este casa mea și sunt foarte fericit să semnez un nou contract care mă va menține în echipă cel puțin până în 2030. Când am început această călătorie, acum nouă ani, aveam obiective clare: să ajut McLaren să revină în frunte și să câștige campionate. Am reușit acest lucru, dar vrem mai mult”, a transmis pilotul britanic.

Relația dintre Norris și McLaren a început înainte de debutul său în Formula 1. Britanicul s-a alăturat structurii McLaren în 2017, iar doi ani mai târziu a devenit pilot titular al echipei.

De atunci, Norris a disputat 163 de Mari Premii pentru McLaren, mai multe decât orice alt pilot din istoria echipei, potrivit Formula 1. În această perioadă, el a obținut 13 victorii, 18 pole position-uri și 48 de clasări pe podium.

Sezonul 2025 a reprezentat cel mai important moment al carierei sale, Norris devenind campion mondial la piloți. McLaren a câștigat, de asemenea, titlul constructorilor în 2024 și 2025, revenind în lupta pentru trofee după o perioadă lungă fără un titlu mondial la constructori.

Norris spune că relațiile construite în cadrul echipei au avut un rol important în decizia de a-și lega viitorul de McLaren.

„Faptul că am rămas alături de ei și apoi am ajuns să avem succes contează foarte mult. Ei nu au renunțat la mine, iar eu nu am renunțat la ei”, a explicat pilotul.

Noul acord oferă McLaren stabilitate pe termen lung într-o perioadă în care piața piloților din Formula 1 devine tot mai competitivă. Norris este una dintre piesele centrale ale proiectului condus de CEO-ul Zak Brown și de directorul echipei, Andrea Stella.

Zak Brown a spus că prelungirea contractului reprezintă o continuare firească a relației dintre echipă și pilot.

„Parcursul lui Lando în cadrul echipei este un exemplu al angajamentului nostru de a identifica, dezvolta și susține talente de nivel mondial”, a transmis Brown.

Andrea Stella a subliniat, la rândul său, importanța continuității pentru proiectul McLaren și a amintit contribuția lui Norris la revenirea echipei în partea din față a grilei.

Contractul lui Norris este valabil cel puțin până la finalul lui 2030, iar acordul include opțiuni pentru prelungirea colaborării și după această perioadă.

Actualul sezon de Formula 1 a adus provocări pentru McLaren, după schimbările de regulament introduse în competiție. Echipa a avut un început mai dificil comparativ cu rezultatele din sezoanele precedente, însă Norris spune că această perioadă nu i-a diminuat încrederea în proiect.

Dimpotrivă, pilotul britanic consideră că dificultățile fac parte din competiție și că echipa are capacitatea de a reveni constant în lupta pentru primele poziții.

„Cred că putem trece împreună peste orice. Îmi place lupta, într-un fel, la fel de mult cum îmi place să fiu în frunte”, a declarat Norris.

Înaintea prelungirii contractului, Norris a obținut victorii în Ungaria și în Țările de Jos, rezultate care au confirmat revenirea sa într-o perioadă mai bună de formă.

Prin noul contract, Lando Norris își leagă viitorul de echipa cu care a debutat în Formula 1 și pentru care a devenit campion mondial. Acordul până cel puțin în 2030 oferă McLaren una dintre cele mai importante garanții de continuitate pentru următorii ani.

Pentru Norris, decizia are și o componentă personală: după aproape un deceniu în structura McLaren, britanicul spune că nu simte nevoia unei schimbări și vrea să continue alături de oamenii cu care a construit succesul ultimilor ani.