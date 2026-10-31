Max Verstappen și Liam Lawson au primit câte o poziție de penalizare pe grila de start a cursei de duminică, după ce s-au ciocnit în cea de-a doua sesiune de antrenamente libere de vineri. Incidentul a avariat ambele monoposturi și a determinat întreruperea temporară a sesiunii cu steag roșu, potrivit Motorsport.

Max Verstappen, pilotul echipei Red Bull, și Liam Lawson, reprezentantul Racing Bulls, vor pierde câte o poziție pe grila de start a Marelui Premiu al Mexicului, după incidentul produs vineri, în timpul celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere.

Coliziunea dintre cei doi piloți a avut loc la ieșirea din șicana de la Foro Sol, în zona tribunelor.

Ambele monoposturi au suferit avarii, iar pe pistă au rămas împrăștiate fragmente de fibră de carbon. Direcția cursei a fost nevoită să arboreze steagul roșu pentru a permite îndepărtarea resturilor și securizarea circuitului.

Comisarii au analizat incidentul și au decis să îi sancționeze pe ambii piloți cu o poziție de penalizare pe grila de start. Decizia a fost justificată prin comportamentul celor doi, considerat inacceptabil, mai ales că echipele primiseră deja un avertisment în cursul zilei, în cadrul ședinței directorilor de echipă.

„Ambii piloți au recunoscut că acțiunile lor au fost nejustificate și neîndemânatice”, au precizat comisarii în raportul oficial.

Aceștia au explicat că sancțiunea a fost înăsprită față de cea aplicată în mod obișnuit pentru astfel de incidente din antrenamente, deoarece au existat și alte situații similare în acest sezon. În locul unui simplu avertisment formal, Verstappen și Lawson au primit câte o poziție de penalizare.

A doua sesiune de antrenamente libere a fost dominată de Charles Leclerc, pilotul Ferrari. Programul de sâmbătă include cea de-a treia sesiune de antrenamente libere și calificările, care vor stabili ordinea de start pentru cursa de duminică.

Marele Premiu al Mexicului este a 19-a etapă dintr-un sezon care cuprinde 23 de curse.

După disputarea primelor 18 Grand Prix-uri, Max Verstappen ocupă locul al patrulea în clasamentul piloților, cu 236 de puncte. Liam Lawson se află pe poziția a noua, cu 77 de puncte. Situația neozeelandezului este cu atât mai importantă cu cât acesta nu are încă un contract confirmat pentru sezonul următor.