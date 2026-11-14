Miguel Ángel Félix Gallardo, considerat unul dintre cei mai influenţi lideri ai lumii interlope mexicane şi cunoscut sub apelativul „şeful şefilor”, a fost transportat de urgenţă de la penitenciar la spital în cursul zilei de vineri, conform informaţiilor oficiale furnizate de autorităţi, conform AFP.

Aflat în spatele gratiilor încă din anul 1989 şi ajuns la vârsta de 80 de ani, temutul interlop a fost mutat din penitenciarul Puente Grande, situat la periferia oraşului Guadalajara din vestul Mexicului, către o clinică privată din aceeaşi localitate. Informaţia a fost confirmată de Secretariatul pentru Securitate al statului Jalisco. Potrivit unui comunicat oficial, deţinutul, care are de executat două sentinţe ce totalizează 77 de ani de detenţie, a fost preluat de medici deoarece prezenta „o oxigenare scăzută, o alterare a stării de conştienţă şi dezorientare”.

Istoria sa criminală începe spre finalul deceniului şapte al secolului trecut, moment în care a pus bazele cartelului din Guadalajara. Această grupare este recunoscută drept prima mare reţea de crimă organizată din Mexic, structură care a definit regulile şi strategiile după care funcţionează şi astăzi grupările infracţionale.

Conform analizelor realizate de publicaţia de specialitate Insight Crime, Félix Gallardo a reprezentat elementul central în consolidarea legăturilor dintre traficanţii mexicani şi cartelurile din Columbia. Organizaţia pe care o conducea a orchestrat, în luna februarie a anului 1985, răpirea, torturarea şi uciderea lui Enrique Camarena Salazar, un agent sub acoperire al Agenţiei Antidrog din Statele Unite (DEA).

Incidentul a declanşat o reacţie fermă din partea administraţiei de la Washington, care a cerut insistent autorităţilor mexicane capturarea vinovaţilor. Astfel, Rafael Caro Quintero, partenerul de conducere al lui Gallardo în cadrul cartelului din Guadalajara, a fost prins chiar în 1985. În momentul de faţă, Quintero este încarcerat pe teritoriul Statelor Unite, unde răspunde pentru acuzaţii grave de omor şi trafic de stupefiante.

Capturarea lui Miguel Ángel Félix Gallardo a avut loc patru ani mai târziu, în 1989. Justiţia l-a condamnat iniţial la 37 de ani de închisoare pentru implicarea în moartea agentului american, pedeapsă la care s-au adăugat alţi 40 de ani de detenţie pentru trafic de droguri, sentinţă pe care o execută în prezent. Pe parcursul ultimilor ani, sănătatea octogenarului s-a degradat accelerat, acesta suferind de aproape douăzeci de boli cronice, printre care se numără diabetul, hipertensiunea arterială şi pierderea auzului.

Deşi un magistrat a emis o recomandare pentru ca fostul lider al cartelului să îşi continue pedeapsa în regim de arest la domiciliu, mutarea sa nu a putut fi realizată din cauza unor defecţiuni tehnice apărute la sistemul de monitorizare electronică.

Din structura cartelului din Guadalajara au făcut parte, la începuturile lor, şi alţi doi capi legendari ai traficului de droguri: Joaquín „El Chapo” Guzmán şi Ismael „El Mayo” Zambada. După destrămarea organizaţiei-mamă, cei doi au pus bazele celebrului cartel din Sinaloa, ambii fiind în prezent condamnaţi la detenţie pe viaţă în penitenciarele din Statele Unite.