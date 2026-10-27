Sistemul penitenciar din România ar putea fi reorganizat. Decizia luată de ministrul Justiției

Ministerul Justiției a început marți, 27 octombrie, demersurile pentru reorganizarea Direcției Naționale de Probațiune în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a dispus constituirea unui grup de lucru care trebuie să prezinte, până la 1 decembrie 2026, o analiză a modificărilor necesare. În paralel, autoritățile urmăresc amenajarea a cel puțin 500 de noi locuri de detenție până la sfârșitul anului.

Grupul de lucru va examina consecințele juridice, administrative, financiare și operaționale ale integrării Direcției Naționale de Probațiune (DNP) în structura Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Din echipă fac parte reprezentanți ai celor două instituții, alături de specialiști din Ministerul Justiției.

Decizia constituirii grupului de lucru a fost luată în cadrul unei ședințe conduse marți de ministrul Radu Marinescu, dedicată aplicării măsurilor prevăzute în Programul de guvernare. Potrivit Ministerului Justiției, analiza trebuie să stabilească schimbările legislative și administrative necesare pentru reorganizarea celor două structuri.

Vor fi evaluate inclusiv implicațiile bugetare și modul în care ar urma să fie desfășurate activitățile după eventuala integrare instituțională.

Concluziile și propunerile grupului de lucru trebuie transmise conducerii ministerului până la 1 decembrie 2026. Deocamdată, reorganizarea se află în etapa de analiză, urmând ca măsurile concrete să fie stabilite în funcție de rezultatele acesteia.

Pe agenda ședinței s-a aflat și extinderea capacității de cazare din penitenciarele României.

Ministerul Justiției urmărește crearea a minimum 500 de noi locuri de detenție până la finalul anului 2026.

Amenajarea acestora trebuie realizată cu respectarea standardelor europene privind condițiile de detenție.

Extinderea infrastructurii penitenciare reprezintă una dintre măsurile incluse în planurile discutate de conducerea ministerului pentru perioada următoare.

Un alt subiect analizat în cadrul reuniunii a fost introducerea în funcțiune a sistemului de monitorizare electronică a persoanelor private de libertate.

Ministrul Radu Marinescu a cerut accelerarea procedurilor necesare pentru operaționalizarea acestui mecanism, cu respectarea legislației în vigoare.

În paralel, au fost discutate măsuri pentru digitalizarea activităților din sistemul penitenciar și pentru echilibrarea schemelor de personal.

Acestea fac parte din obiectivele administrative urmărite de Ministerul Justiției în cadrul aplicării Programului de guvernare.

Potrivit Ministerului Justiției, integrarea Direcției Naționale de Probațiune în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor este analizată din perspectiva eficientizării activității celor două structuri.

Instituția urmărește dezvoltarea unei abordări unitare în ceea ce privește executarea pedepselor, reeducarea persoanelor condamnate și reintegrarea acestora în societate.

Propunerile privind viitoarea organizare instituțională vor fi formulate după încheierea evaluării juridice, administrative, bugetare și operaționale.

Raportul programat pentru 1 decembrie 2026 va constitui baza analizării modificărilor necesare pentru punerea în aplicare a reorganizării.