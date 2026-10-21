Noul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și-a preluat oficial atribuțiile de conducere în cursul zilei de miercuri. Cu această ocazie, oficialul a prezentat un pachet cuprinzător format din 79 de măsuri incluse în Programul de guvernare. Obiectivele principale vizează reforma profundă a sistemului judiciar, eficientizarea activității instanțelor și consolidarea statului de drept în România.

Predarea-primirea mandatului s-a realizat prin semnarea protocolului oficial între noul ministru și fostul titular al portofoliului.

”Astăzi, la sediul Ministerului Justiţiei, a avut loc semnarea protocolului de predare-primire a mandatului între noul ministru al Justiţiei, domnul Radu Marinescu, şi predecesorul său, domnul Marian-Cătălin Predoiu. Procedura marchează oficial transferul responsabilităţilor la nivelul conducerii ministerului şi asigură cadrul necesar continuării activităţii instituţionale, în condiţii de legalitate, transparneţă şi responsabilitate”, a transmis ministerul Justiţiei într-un comunicat.

Imediat după preluarea mandatului, a fost convocată prima ședință a Colegiului de conducere din cadrul Ministerului Justiției. În cadrul întâlnirii s-a analizat stadiul proiectelor curente și au fost trasate liniile directoare pentru punerea în aplicare a celor 79 de măsuri asumate pentru modernizarea domeniului judiciar.

Strategia prezentată de noul ministru urmărește transformarea instituțională și digitalizarea sistemului, dar și crearea unor noi structuri dedicate sprijinirii cetățenilor.

”Printre principalele direcţii de acţiune, descrise de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, şi în cadrul conferinţei de presă organizate astăzi la sediul ministerului, se numără înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Victimelor, reorganizarea instituţională şi funcţională a Ministerului Justiţiei şi a instituţiilor subordonate, reforma hărţii judiciare pentru eficientizarea şi reducerea costurilor, gestionarea volumului de activitate a organelor judiciare într-o manieră optimizată, prin mecanisme alternative de soluţionare a cauzelor, precum şi valorificarea noilor tehnologii, inclusiv a inteligenţei artificiale”, se arată în comunicat.

Programul de acțiune include resurse dedicate pentru rezolvarea problemelor de personal din instanțe și parchete, modernizarea clădirilor și infrastructurii judiciare, precum și întărirea statutului profesional al celor care lucrează în domeniul juridic.

Un punct esențial al mandatului îl reprezintă alinierea la standardele europene și aducerea la îndeplinire a cerințelor stabilite la nivelul Uniunii Europene.

”În paralel, vor fi accelerate demersurile pentru implementarea recomandărilor Raportului privind statul de drept (Rule of Law) 2026 referitoare la România, cu accent pe îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul justiţiei şi îmbunătăţirea mecanismelor de prevenire şi combatere a corupţiei. Implementarea tuturor măsurilor urmăreşte consolidarea unui sistem judiciar eficient, accesibil şi adaptat nevoilor societăţii, cu respectarea independenţei justiţiei şi a principiilor statului de drept”, precizează Radu Marinescu.