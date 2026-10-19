Miniștrii propuși pentru Guvernul Niculescu încep luni, 19 octombrie, audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Procedura se va desfășura pe parcursul a două zile, înaintea votului de învestitură programat marți, la ora 14:00. Noul Executiv propune măsuri privind pensiile, taxele, energia, investițiile și reducerea deficitului bugetar.

Prima zi a audierilor se va încheia la ora 20:00, iar procedura va continua marți dimineață, între orele 9:00 și 12:00. Ulterior, Parlamentul se va reuni pentru a decide dacă acordă votul de încredere noului Executiv.

Premierul desemnat a depus lista miniștrilor și programul de guvernare joi, 15 octombrie. Documentul cuprinde obiective pentru perioada următoare, inclusiv măsuri privind finanțele publice, investițiile în infrastructură, sistemul de sănătate și administrația publică.

Potrivit programului stabilit de Birourile permanente reunite ale celor două Camere, audierile se vor desfășura în format hibrid, cu participare fizică și online. Pentru fiecare candidat este rezervat un interval de o oră, iar o parte dintre audieri vor avea loc simultan.

Luni, 19 octombrie 2026:

12:00–13:00: Florin-Ionuț Barbu – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

12:30–13:30: Marcel-Alexandru Stoica – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

13:00–14:00: Dumitru Chisăliță – Ministerul Energiei.

13:30–14:30: Ștefan-Radu Oprea – Ministerul Apărării Naționale.

14:00–15:00: Daniel-Cătălin Zamfir – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

15:00–16:00: Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

15:30–16:30: Alexandru Nazare – Ministerul Finanțelor.

16:00–17:00: Valentin-Sorin Costreie – Ministerul Educației și Cercetării.

17:00–18:00: Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar.

17:30–18:30: Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne.

18:00–19:00: Ștefan-Ovidiu Popa – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

18:30–19:30: Natalia-Elena Intotero – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

19:00–20:00: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – Ministerul Culturii.

Prima audiere va fi cea a lui Florin Barbu, propus pentru Agricultură. În cursul după-amiezii sunt programate și audierile candidaților pentru ministere cu atribuții economice, precum Finanțele, Energia și Economia.

Marți, 20 octombrie 2026:

09:00–10:00: Radu Marinescu – Ministerul Justiției.

09:30–10:30: Alexandru-Mihai Ghigiu – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

10:00–11:00: Sebastian-Dănuț Neculăescu – Ministerul Afacerilor Externe.

10:30–11:30: Petre Florin Manole – Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

11:00–12:00: Alexandru-Florin Rogobete – Ministerul Sănătății.

Ultima audiere programată este cea a lui Alexandru Rogobete, propus pentru conducerea Ministerului Sănătății.

Programul depus de premierul desemnat în Parlament cuprinde aproximativ 120 de pagini și stabilește obiective pentru mai multe domenii, de la economie și protecție socială până la energie, educație și apărare.

Printre prioritățile imediate ale viitorului Executiv se află rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, sprijinirea persoanelor vulnerabile în sezonul rece și reducerea dezechilibrelor din finanțele publice.

Documentul include atât măsuri care ar urma să fie aplicate în primele luni de mandat, cât și proiecte cu termene de finalizare în perioada 2027–2030. Aplicarea lor depinde de obținerea votului de încredere și de adoptarea ulterioară a actelor normative necesare.

În domeniul finanțelor publice, una dintre măsurile cu impact asupra companiilor este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, începând cu 1 ianuarie 2027. Guvernul propune și reducerea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri.

Programul stabilește ca obiectiv diminuarea cu cel puțin 25% a obligațiilor administrative suportate de companii și scurtarea cu minimum 30% a termenelor de autorizare, raportat la situația de la începutul mandatului.

În privința pensiilor, documentul prevede posibilitatea reluării indexării începând din 2027, însă în limitele permise de reducerea deficitului bugetar. Nu este stabilit un procent general de majorare.

Pentru salariul minim este propus un mecanism de actualizare la fiecare 12 luni, bazat pe indicatorii economici și pe consultările cu partenerii sociali. Programul include și adoptarea unei noi legi a salarizării în cursul anului 2027.

O altă măsură vizează impozitarea proprietăților. Executivul propune trecerea treptată la un sistem de calcul raportat la valoarea de piață a imobilelor, ca parte a reformei fiscale. În același timp, viitorul Guvern intenționează să păstreze programul Rabla până în 2030, cu o schimbare importantă: sprijinul ar urma să fie acordat numai pentru autovehiculele produse în Uniunea Europeană.

Energia reprezintă un alt domeniu inclus în programul de guvernare. Executivul propune dezvoltarea unor capacități noi de producție, pentru reducerea dependenței României de importurile de electricitate.

Potrivit obiectivelor prezentate, până la sfârșitul anului 2027 ar urma să fie adăugați peste 5.000 MW în capacități de producție. Totodată, documentul are în vedere exploatarea gazelor din Marea Neagră, cu o producție estimată la aproximativ opt miliarde de metri cubi anual.

Pe termen scurt, Luca Niculescu a inclus între priorități protejarea persoanelor vulnerabile în fața costurilor cu energia din această iarnă.

În domeniul agricol, programul prevede introducerea unui mecanism de protecție a fermierilor împotriva efectelor secetei. Sistemul ar urma să devină operațional în primăvara anului 2027 și să fie finanțat inclusiv prin reținerea a 3% din plățile directe acordate beneficiarilor APIA.

De asemenea, este propusă o nouă lege a arendei, care să stabilească reguli privind raporturile dintre proprietarii terenurilor și cei care le exploatează.

În sănătate, programul de guvernare pune accent pe continuarea investițiilor în spitale, inclusiv în unitățile regionale de la Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Documentul prevede și finalizarea centrelor pentru tratarea marilor arși de la Timișoara, Târgu Mureș și București, acesta din urmă destinat copiilor. Un alt proiect urmărește construirea unui centru pentru mari arși adulți în Capitală.

În transporturi, Guvernul Niculescu își propune deschiderea a aproximativ 185 de kilometri de autostradă și drum expres până la sfârșitul anului 2026.

Lucrările vizate includ secțiuni din autostrăzile A7, A0 Nord, A3 și A1, precum și drumul expres Brăila–Galați.

Pentru anul 2028, obiectivul este depășirea pragului de 2.000 de kilometri de autostradă și drum expres. Sunt prevăzute și investiții în infrastructura feroviară, inclusiv reabilitarea a 500 de kilometri de cale ferată și modernizarea Gării de Nord din București. Programul cuprinde și un plan pentru TAROM. În 2027 ar urma să fie inițiată o procedură de atragere a unui investitor strategic, cu posibilitatea cedării unui pachet minoritar sau majoritar de acțiuni.

În educație, programul propune extinderea programului „Masă sănătoasă”, astfel încât acesta să fie generalizat în anul școlar 2029–2030.

O altă măsură vizează dezvoltarea programelor de tip „Școală după școală”, cu activități organizate între orele 8:00 și 17:00. Obiectivul este reducerea abandonului școlar și sprijinirea părinților care lucrează. În ceea ce privește finanțarea, documentul stabilește ca țintă alocarea a 15% din bugetul de stat pentru educație până în 2030 și creșterea finanțării cercetării la 1% din PIB.

Programul include și o reformă administrativă prin care comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori ar putea fi comasate voluntar. Sunt vizate 429 de localități, iar autoritățile care acceptă reorganizarea ar urma să beneficieze de stimulente pentru investiții.

Totodată, sunt prevăzute măsuri pentru digitalizarea serviciilor publice, inclusiv a documentelor și procedurilor legate de permise de conducere, pașapoarte, înmatriculări și evidența populației.

La capitolul apărare, România își menține angajamentul de creștere a cheltuielilor și investițiilor din domeniu până la 5% din PIB, până în 2035.

Formula propusă de Luca Niculescu reunește reprezentanți ai Partidului Social Democrat și specialiști fără apartenență politică.

PSD are 11 portofolii ministeriale, la care se adaugă funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar. Alte șase funcții ministeriale sunt atribuite candidaților independenți. Printre ministerele conduse de reprezentanți PSD se numără Internele, Justiția, Apărarea, Transporturile, Sănătatea, Munca și Agricultura.

În schimb, Finanțele, Afacerile Externe, Energia, Educația și Cultura sunt repartizate candidaților independenți. Tot un independent este propus pentru funcția de ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

Premierul desemnat a prezentat această structură drept o soluție pentru depășirea crizei politice și reluarea activității guvernamentale.

Votul de învestitură este programat marți, 20 octombrie, începând cu ora 14:00, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. Luca Niculescu va prezenta în fața parlamentarilor programul de guvernare și echipa ministerială. Pentru intervențiile premierului desemnat sunt rezervate 30 de minute, care pot fi utilizate la începutul și la finalul dezbaterilor.

Grupurile parlamentare vor avea, la rândul lor, timpi de intervenție stabiliți în funcție de numărul aleșilor. PSD beneficiază de 11 minute, AUR de opt minute, PNL de șapte minute, USR de cinci minute, iar UDMR de trei minute.

Pentru a fi învestit, noul Guvern trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi favorabile.

PSD și-a anunțat participarea la guvernare, în timp ce susținerea altor formațiuni parlamentare este importantă pentru asigurarea majorității necesare.

În cazul unui vot favorabil, membrii Cabinetului vor putea depune jurământul, iar noul Executiv își va putea începe mandatul. Dacă nu va fi întrunit numărul necesar de voturi, procedura de învestire nu va fi finalizată