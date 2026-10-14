Decizie de impact în PSD: Partidul intră în Guvernul Luca Niculescu. Cine sunt cei 11 miniștri și ce vor face liberalii
- Nicolae Comănescu
- 14 octombrie 2026, 18:14
Comitetul Politic Național al PSD s-a întrunit pentru a lua o decizie crucială privind participarea la actul de guvernare. În cadrul acestei ședințe, liderii social-democrați au exprimat prin vot acordul ca partidul să facă parte din Executivul condus de Luca Niculescu.
Pe lângă decizia privind intrarea la guvernare, social-democrații au aprobat și lista completă a echipei de miniștri. În viitoarea structură guvernamentală, PSD va fi reprezentat de un vicepremier și va prelua conducerea a 11 ministere.
Decizie de impact în PSD: Partidul intră în Guvernul Luca Niculescu. Cine sunt cei 11 miniștri și ce vor face liberalii
Procesul de vot din cadrul Comitetului Politic Național a înregistrat și poziționări separate din partea unor nume importante din formațiunea politică.
Sorin Grindeanu, fostul lider al partidului, Marcel Ciolacu, alături de Gheorghe Șoldan și Romeo Lungu s-au abținut de la vot în momentul în care s-a supus la vot punctul referitor la intrarea cu miniștri în noul Guvern.
Lista reprezentanților PSD în viitorul Executiv
Echipa de miniștri stabilită în urma votului din PSD include reprezentanți pentru portofolii cheie din administrația centrală.
Membrii propuși pentru a prelua portofoliile guvernamentale sunt:
Vicepremier și Ministru al Afacerilor Interne: Marian Neacșu
Ministrul Apărării Naționale: Ștefan Radu Oprea
Ministrul Justiției: Radu Marinescu
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Alexandru Stoica
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ștefan Ovidiu Popa
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Mihai Ghigiu
Ministrul Economiei: Daniel Zamfir
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Barbu
Ministrul Sănătății: Alexandru Rogobete
Ministrul Muncii: Florin Manole
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia Intotero
Poziția PNL față de noul Guvern
Poziționarea Partidului Național Liberal rămâne una distinctă în raport cu noua formulă de guvernare condusă de Luca Niculescu.
Liberalii au anunțat sprijin parlamentar pentru învestire, însă refuză o colaborare directă în Executiv alături de social-democrați.
PNL va da un vot de încredere Guvernului condus de Luca Niculescu, dar nu va intra într-un Executiv alături de PSD, a transmis Ionel Bogdan.