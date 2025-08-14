Politica Ciolacu îi dă lecții lui Bolojan: Doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri







Fostul premier Marcel Ciolacu atrage atenția că România trebuie să continue politica investițiilor masive pentru a menține creșterea economică și pentru a preveni o eventuală recesiune. Acesta a subliniat că austeritatea strictă nu reprezintă o soluție viabilă pentru dezvoltarea țării.

„Doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri. România are nevoie de dezvoltare”, a punctat fostul premier pe Facebook, insistând asupra importanței investițiilor publice și a creării de locuri de muncă stabile. El a amintit că, potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, economia României rămâne pe plus și continuă să înregistreze o traiectorie de creștere solidă.

Ciolacu a evidențiat, totodată, performanța României comparativ cu alte state membre UE: „Conform datelor Eurostat, 10 ţări din UE27 au avut scădere economică anuală în ultimii doi ani.

De la aderarea la Uniunea Europeană, România a avut cea mai ridicată viteză de convergență față de media UE27, ajungând din urmă Polonia și situându-se peste Ungaria, Slovacia, Croația, Grecia, Letonia și Bulgaria. În anul 2024, România a ajuns la 78% din media UE, în ceea ce privește convergența reală – PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare.”

Fostul premier a explicat că aceste rezultate au fost posibile datorită investițiilor masive în infrastructură și în crearea de locuri de muncă. „Am reușit asta mergând pe un model bazat pe investiții publice masive (din buget și fonduri europene) și crearea de locuri de muncă.

Am făcut cele mai mari investiții publice din istoria României, de peste 54 de miliarde de euro”, a adăugat Ciolacu. El a precizat că s-au derulat proiecte ample în domeniul transporturilor, educației, sănătății și infrastructurii locale, proiecte care generează efecte de multiplicare pentru economia românească.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi în cadrul programului „Anghel Saligny”, iar plățile pentru proiectele existente vor fi eșalonate pe următorii trei ani. „Practic, în fiecare localitate din România, din banii guvernamentali se face câte ceva.

Anul acesta nu vom mai semna contracte noi. Iar contractele care sunt astăzi în plată vor fi eșalonate în următorii 3 ani de zile”, a explicat Bolojan.

El a adăugat că decizia a fost luată pentru a asigura o planificare realistă a bugetului: „Fiecare constructor, fiecare autoritate, primărie, consiliu județean, va ști câți bani îi revin și va putea să-și dimensioneze lucrarea și ritmul de lucrări în așa fel încât să le închidă. Dacă vor să le facă mai repede, vor putea să ia credite cu rate garantate de Guvern.”