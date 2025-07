Social Bolojan, despre programul Anghel Saligny: Nu mai avem fonduri suplimentare







Programul „Anghel Saligny”, esențial pentru investițiile locale în infrastructură, a stârnit conflicte în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a criticat decizia Ministerului Dezvoltării de a suspenda finanțarea a mii de proiecte, afirmând că măsura nu a fost discutată în coaliție. Premierul Ilie Bolojan a răspuns că modificările sunt necesare din cauza situației bugetare și că măsurile sunt „raționale și legale”.

Grindeanu: „Trebuie să analizăm fiecare investiție”

Președintele interimar al PSD s-a declarat surprins de circulara Ministerului Dezvoltării care anunță autoritățile locale despre suspendarea finanțării pentru mii de proiecte din programul „Anghel Saligny”. El a precizat că această măsură nu a fost discutată și aprobată în coaliție.

„Nu sunt și nu suntem de acord cu această abordare, trebuie să analizăm fiecare investiție, trebuie să vedem dacă nu cumva costurile de conservare sunt mai mari decât să continuăm aceste proiecte. Trebuie să facem o analiză foarte serioasă!”, a spus Grindeanu.

De asemenea, acesta a mai declarat că partidul se opune suspendării generale a finanțării și cere ca fiecare proiect să fie analizat individual înainte de a lua o decizie finală.

Bolojan: Suspendarea finanțării, necesară din cauza situației bugetare

Premierul României a declarat, la B1TV, că măsura suspendării finanțării proiectelor a fost impusă de situația fiscal-bugetară. El a precizat că partenerii de coaliție sunt conștienți de urgențe și a confirmat că Ministerul Dezvoltării a informat autoritățile locale despre suspendarea a aproximativ 2.700 de investiții până la sfârșitul anului.

„În primele 6 luni ale anului am cheltuit mai mult decât ne-am angajat și am încasat mai puțin decât am estimat. Nu mai avem de unde aloca fonduri suplimentare. Conform legii, când nu mai ai sursă de finanțare, trebuie să notifici autoritățile și constructorii, pentru ca aceștia să își pună lucrările în siguranță și să nu se degradeze ce s-a făcut deja”, a spus acesta.

Totuși, guvernul va permite continuarea proiectelor aflate în stadii avansate de execuție. „Am analizat posibilitatea de a continua doar acele proiecte aflate în stadiu avansat: drumuri realizate în proporție de peste 80%, proiecte de apă, canal, gaz peste 40%.”, a mai spus Bolojan.

Finanțarea „Anghel Saligny” va fi redusă

Bolojan a avertizat că programul „Anghel Saligny” nu va mai putea susține finanțarea proiectelor în aceeași măsură.

„Indiferent cine e la guvernare, nu se pot continua toate proiectele la sumele contractate, pentru că ele nu au fost eșalonate corespunzător”, a spus acesta, menționând că finanțările viitoare vor fi acordate în funcție de domeniu, stadiul execuției și capacitatea de cofinanțare a autorităților locale.

El a adăugat: „Din 2025, proiectele vor fi eșalonate, dar cu siguranță nu se vor aloca sume mari, pentru că este anul în care trebuie închise proiectele din PNRR. După aceea, în 2027–2028, va fi posibilă o nouă creștere a bugetului pentru programul Anghel Saligny”.

Licitațiile, câștigate legal

Bolojan a evitat să facă acuzații directe despre suspiciunile privind atribuirea contractelor către „firme de casă”. El a afirmat că licitațiile au fost câștigate legal, fără contestații, și că majoritatea companiilor sunt românești.

„Sunt în mare parte companii românești, pentru că vorbim de lucrări mici, dispersate în toată țara. Dar e important să înțelegem că anul trecut, fiind an electoral, primarii au accelerat semnarea și începerea proiectelor, dorind să le finalizeze pentru alegeri. De aici vine volumul mare de cheltuieli”, a mai spus premierul.