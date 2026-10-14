Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului față de viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații vor analiza dacă participă la guvernare cu miniștri, susțin Cabinetul în Parlament sau rămân în afara acestuia.

Decizia urmează să fie luată înainte ca Luca Niculescu să prezinte joi, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. Premierul desemnat a declarat că sunt în continuare posibile toate formulele de guvernare: una politică, una mixtă, cu miniștri politici și tehnocrați, sau un Cabinet format exclusiv din tehnocrați.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu că le va prezenta colegilor săi trei opțiuni privind viitorul Guvern.

„Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm (la guvernare - n.r.). Există această variantă”, a declarat liderul social-democrat.

O altă posibilitate este susținerea unui guvern de tehnocrați, formulă pe care Grindeanu a criticat-o, considerând că nu ar avea suficientă stabilitate.

„Este o variantă a unui guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă”, a spus președintele PSD.

Întrebat dacă respinge această formulă, Grindeanu a susținut că un asemenea Cabinet ar fi lipsit de sprijin politic și a invocat experiența guvernării din perioada 2015-2016.

„Da, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi Guvernul nimănui. Am mai avut exemplul ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toți, trebuie să lăsăm de la noi anumite lucruri care ne-au despărțit și să găsim acea cale de a merge mai departe. Am văzut că ceilalți au luat la mișto acest apel al meu”, a afirmat Grindeanu.

A treia variantă prezentată de liderul social-democrat presupune formarea unui guvern politic, în jurul PSD, cu posibilitatea participării mai multor formațiuni la majoritatea parlamentară.

„A treia variantă este aceea de a avea un guvern, să spunem, politic, și aici se deschid diverse variante. Eminamente PSD-ist sau poate să fie un guvern PSD-ist, poate să fie un guvern PSD-ist plus... Ceea ce îmi doresc să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Luni, președintele PSD ceruse un efort comun din partea partidelor pe care le consideră responsabile, susținând că negocierile nu ar trebui transformate într-o competiție pentru atribuirea vinei.

Grindeanu afirmase că formațiunile politice ar trebui să renunțe la confruntările dintre ele și să găsească o soluție pentru deblocarea situației politice. El avertizase și asupra riscului ca un guvern să fie învestit rapid, pentru ca ulterior să devină ținta disputelor din Parlament.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că liberalii iau în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Documentul nu ar reprezenta un acord de coaliție și nu ar presupune intrarea PNL la guvernare. Potrivit lui Bolojan, acesta ar stabili condițiile transparente în care liberalii ar putea contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni.

Liderul PNL a mai precizat că, în primele șase luni, partidul nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord.

UDMR va vota atât Guvernul, cât și programul de guvernare prezentat de Luca Niculescu în Parlament, indiferent dacă viitorul Cabinet va fi unul de tehnocrați sau unul format în jurul PSD. Anunțul a fost făcut de președintele Uniunii, Kelemen Hunor.

Acesta a declarat că formațiunea este pregătită să semneze și un acord de susținere pentru proiectele guvernamentale. Kelemen Hunor a susținut că prioritatea este încheierea blocajului politic și instalarea unui guvern cu puteri depline.

Liderul UDMR și-a exprimat speranța că noul Cabinet va putea fi învestit până vineri sau, cel târziu, luni.