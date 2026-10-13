Președintele Nicușor Dan ar lua în calcul inclusiv organizarea alegerilor anticipate dacă Guvernul propus de Luca Niculescu nu primește votul de încredere al Parlamentului. Premierul desemnat urmează să depună joi programul de guvernare și lista miniștrilor, în timp ce partidele negociază condițiile în care ar putea susține viitorul Executiv.

Nicușor Dan ar fi dispus să ia în considerare declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care Luca Niculescu nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament.

Potrivit surselor apropiate președintelui, citate de Cotidianul, șeful statului analizează mai multe posibilități pentru depășirea actualei crize politice.

Dacă Guvernul Niculescu nu obține votul de încredere, președintele ar putea desemna un alt candidat pentru funcția de prim-ministru. De această dată, însă, nu ar mai exclude nici scenariul organizării unui nou scrutin parlamentar.

Sursele citate de publicație susțin că „Nicuşor Dan are pe masă toate variantele”.

Posibilitatea organizării alegerilor înainte de termen este privită diferit de reprezentanții partidelor parlamentare. Potrivit unor surse politice consultate de Cotidianul, scenariul anticipatelor ar fi folosit pentru a determina formațiunile să susțină Cabinetul propus de Luca Niculescu.

Acestea consideră că varianta unui nou scrutin este „o sperietoare” care l-ar putea ajuta pe premierul desemnat să obțină majoritatea parlamentară.

Informațiile privind disponibilitatea lui Nicușor Dan de a merge către alegeri anticipate provin din surse politice și nu reprezintă un anunț oficial al președintelui.

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și componența Cabinetului pe care îl propune.

Acesta a purtat discuții cu partidele parlamentare pentru obținerea susținerii politice, cu excepția AUR și S.O.S. România. După consultări, Niculescu a afirmat că sunt luate în calcul trei variante pentru structura viitorului Executiv: un Guvern politic, unul format din politicieni și tehnocrați sau un Cabinet exclusiv tehnocrat.

Premierul desemnat s-a declarat optimist în privința negocierilor și a spus că speră ca discuțiile să ducă la un rezultat favorabil.

În cazul formării unui Guvern tehnocrat, Luca Niculescu a afirmat că dispune deja de o listă de posibili miniștri, pe care o poate prezenta într-un termen scurt.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că liberalii analizează posibilitatea încheierii unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul nu ar reprezenta o înțelegere pentru formarea unei coaliții și nici nu ar presupune intrarea PNL la guvernare.

Acordul ar urma să stabilească regulile în baza cărora liberalii pot contribui la menținerea stabilității politice pentru următoarele șase luni.

Bolojan a afirmat că PNL nu va iniția și nu va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu în această perioadă, cu condiția ca premierul să respecte principiile și obiectivele convenite.

Prin această formulă, liberalii ar putea susține activitatea Executivului fără să ocupe funcții ministeriale și fără să participe oficial la guvernare