Președinta Mexicului respinge intervenția militară a SUA împotriva cartelurilor de droguri

Marți, președinta Mexicului a respins categoric ideea de a permite armatei americane să atace cartelurile de droguri din țara sa. Acest lucru s-a întâmplat la doar o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să facă „tot ce este necesar” pentru a împiedica trecerea drogurilor peste graniță.

Sheinbaum a spus că Trump afirmă de ceva vreme că SUA ar trebui să trimită armata în Mexic pentru a combate bandele criminale de acolo. „Nu se va întâmpla asta”, a declarat președinta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum s-a pronunțat împotriva intervenției militare a SUA în Mexic. „Trumprepetă mereu: «Vom trimite armata să vă ajute să luptați împotriva grupurilor criminale din Mexic»”, a subliniat ea. „Dar i-am spus de fiecare dată că putem colabora, că pot să ne împărtășească informațiile pe care le au, dar noi suntem cei care acționăm pe teritoriul nostru. Nu acceptăm nicio intervenție din partea unui guvern străin.”

Ea a mai spus că a transmis deja acest mesaj lui Trump și secretarului de stat american Marco Rubio și că aceștia au înțeles ce a vrut să spună.

Luni, Trump a afirmat din nou că ar fi dispus să lovească Mexicul dacă asta ar însemna oprirea traficului de droguri. „Aș vrea să lovim Mexicul pentru a opri traficul de droguri. Sunt de acord cu orice trebuie să facem pentru a opri traficul de droguri”, a spus el, adăugând că „nu este mulțumit de Mexic”.

Mai târziu în aceeași zi, Ambasada SUA în Mexic a postat un videoclip pe X care includea comentariile anterioare ale lui Rubio, spunând că Statele Unite ale Americii nu vor întreprinde acțiuni militare în Mexic pe cont propriu.

În timp ce la nivel politic continuau schimburile de replici, autoritățile mexicane și americane au trebuit să gestioneze o situație foarte concretă: apariția unor panouri de „zonă restricționată” pe o plajă din nord-estul Mexicului, la Playa Bagdad, lângă vărsarea Rio Grande în Golful Mexic. Un grup de bărbați a sosit cu o barcă și a instalat semne care indicau că terenul este proprietatea Departamentului Apărării al SUA și că accesul, fotografierea și desenarea sunt interzise.

Marina mexicană a îndepărtat șase astfel de panouri, considerate a fi pe teritoriul Mexicului, iar Comisia Internațională pentru Frontiere și Ape a fost chemată să clarifice linia de graniță.

Ulterior, Pentagonul a explicat că niște contractori marcau „Zona de Apărare Națională III” și a dat vina pe schimbările de adâncime și de relief ale albiei râului, care ar fi „alterat percepția” asupra graniței, promițând că, pe viitor, lucrările vor fi coordonate mai atent cu autoritățile competente. Mexico City a contactat consulatul din Brownsville și Ambasada SUA, iar Sheinbaum a amintit că, potrivit tratatelor, granița trebuie marcată clar tocmai pentru că râul își modifică periodic cursul.

Incidentul a avut loc în apropierea bazei Starbase a SpaceX, de la Boca Chica, pe malul texan al Rio Grande, de unde sunt lansate rachete în cadrul programelor derulate cu Departamentul Apărării și NASA, inclusiv cele care vizează trimiterea astronauților pe Lună și, în perspectivă, pe Marte. Zona e deja sub lupă: în iunie, Sheinbaum anunța o investigație privind posibila poluare de la SpaceX, după ce resturi de metal și plastic au fost găsite pe partea mexicană în urma exploziei unui test.

În plus, regiunea are și o încărcătură simbolică, după ce Donald Trump a propus ca Golful Mexic să fie redenumit „Golful Americii”, inițiativă respinsă ferm de guvernul mexican.