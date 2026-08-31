Deținuții eliberați anticipat se reîntorc rapid la închisori

Deținuții care au fost lăsați liberi în cadrul ultimei scheme de eliberare anticipată a guvernului se întorc în închisoare rapid, au declarat administratorii penitenciarelor pentru BBC.

Aceștia spun că văd aceiași deținuți, care au fost eliberați în cadrul schemei de eliberare anticipată din 2024, menită să reducă supraaglomerarea, revenind după recidivă - inclusiv pentru încălcarea condițiilor.

Acest lucru vine în contextul în care prim-ministrul Andy Burnham a anunțat modificări la următoarea schemă de eliberare anticipată, care începe în octombrie, în urma indignarii că ucigașii agentului de poliție Andrew Harper se numărau printre cei eligibili pentru a fi eliberați.

Duminică, Burnham a anunțat că nu vor fi eliberați, declarând că oricine este condamnat pentru omor ilegal va fi exclus din schemă.

El a recunoscut că aceasta înseamnă că „sute” de persoane în plus vor rămâne în închisoare - deoarece închisorile din Anglia și Țara Galilor ating punctul de rupere, fiind ocupate peste 97%.

Guvernul din Marea Britanie declară că există planuri de a crea mai mult spațiu în închisori prin deportarea deținuților străini și eliberarea unora dintre cei care execută pedepse pe termen nelimitat, dar este puțin probabil să creeze mult mai mult spațiu până la eliberarea primului lot de deținuți, în octombrie.

Un director de închisoare care lucrează în nordul Angliei a declarat că „eliberezi pe cineva pentru a-și ispăși restul pedepsei în comunitate și te gândești «acum am niște loc în plus», dar apoi se întoarce și pur și simplu te învârți în cerc.

Prim-ministrul a fost supus unor presiuni crescânde pentru a bloca eliberarea anticipată a ucigașilor agentului de poliție Harper, care a murit în 2019 când a fost târât de o mașină în timp ce trei adolescenți fugeau de un furt de ATV în Berkshire.

Au existat îngrijorări că doi dintre ei - Albert Bowers și Jessie Cole - ar fi putut fi eligibili pentru eliberare anticipată în cadrul planului guvernului, iar peste un milion de persoane au semnat o petiție prin care cereau să rămână în spatele gratiilor.

Pe lângă cei condamnați pentru omor din culpă și crimă, infractorii sexuali asupra copiilor, violatorii și agresorii nu vor fi eligibili pentru eliberare anticipată în cadrul noii scheme, ca parte a Legii privind condamnarea, la fel ca și prizonierii condamnați pentru infracțiuni de agresiune sexuală și omor prin conducere periculoasă.