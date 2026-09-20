Regina Camilla a făcut apel la unitate în timpul Festivalului Queen’s Reading Room de la Chatsworth, Derbyshire, sâmbătă, 19 septembrie, în timp ce disputele legate de viitoarele memorii ale lui Earl Spencer despre sora sa, Prințesa Diana, continuă să atragă atenția publică, potrivit Daily Express.

Discursul a avut loc la câteva zile după ce Charles Spencer și-a reafirmat acuzațiile referitoare la comportamentul Regelui Charles al III-lea după moartea Dianei, în 1997.

Camilla a vorbit în cadrul celei de-a doua ediții a festivalului organizat la Chatsworth, eveniment desfășurat în perioada 19-20 septembrie.

În mesajul său, regina a citat un proverb despre importanța colaborării: „Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să mergi departe, mergeți împreună”. Nu a făcut referire directă, în discursul citat de presa britanică, la disputa dintre Earl Spencer și Palatul Buckingham.

Festivalul Queen’s Reading Room este organizat de organizația caritabilă fondată de Camilla și reunește scriitori, autori și iubitori de literatură. Ediția din 2026 are loc la Chatsworth, în Derbyshire, și include întâlniri cu autori precum Lee Child, Ken Follett, Kate Mosse, Jojo Moyes, Harlan Coben și Elif Shafak.

În timpul apariției sale de sâmbătă, Camilla a vorbit despre rolul lecturii și despre ideea de a construi lucruri împreună. Mesajul despre unitate a fost transmis într-un moment în care familia regală britanică se află din nou în centrul atenției publice din cauza unor afirmații legate de Prințesa Diana.

Festivalul continuă și duminică, 20 septembrie, iar programul include mai multe sesiuni dedicate literaturii și întâlniri cu autori.

Charles Spencer, al 9-lea conte Spencer și fratele Prințesei Diana, urmează să publice volumul „Swan Song: Diana, My Sister” pe 22 septembrie 2026. Cartea prezintă viața Dianei din perspectiva fratelui său și include relatări despre perioada de după moartea ei, în august 1997.

Una dintre cele mai controversate afirmații prezentate în fragmentele publicate înaintea apariției cărții se referă la o conversație telefonică pe care Spencer spune că a avut-o cu Charles, pe atunci Prinț de Wales.

Potrivit relatării lui Spencer, discuția a avut loc în contextul pregătirilor pentru funeraliile Dianei și al dezacordului privind participarea prinților William și Harry la procesiunea din spatele sicriului mamei lor. Spencer susține că Charles ar fi spus despre Diana: „Vom uita de ea destul de curând”. Afirmația nu a fost confirmată independent.

Spencer a revenit asupra acestei relatări într-un interviu recent și a declarat că este convins că acestea au fost cuvintele folosite în timpul conversației. El a susținut că și-a păstrat o amintire foarte clară a discuției.

Palatul Buckingham a avut o reacție neobișnuită la afirmațiile referitoare la Regele Charles. Într-o declarație transmisă presei, reprezentanții Palatului au subliniat că durerea poate afecta rațiunea, judecata și memoria.

Palatul nu a confirmat relatarea lui Spencer și nici nu a oferit o reconstrucție proprie a conversației descrise în memorii. Reuters a relatat că răspunsul a fost formulat în contextul acuzațiilor privind comportamentul lui Charles după moartea Dianei.

Spencer continuă însă să își susțină versiunea. Disputa este astfel bazată, în această etapă, pe relatarea personală a fratelui Dianei și pe răspunsul rezervat al Palatului.

„Swan Song: Diana, My Sister” este programată să apară la 22 septembrie, cu mai puțin de un an înainte de împlinirea a 30 de ani de la moartea Prințesei Diana.

Potrivit editurii Penguin Random House, volumul urmărește viața Dianei din perspectiva fratelui ei și se concentrează inclusiv asupra ultimei perioade a vieții sale și asupra săptămânii care a urmat accidentului fatal din Paris. Spencer este cunoscut publicului britanic și pentru discursul susținut la înmormântarea Dianei, în septembrie 1997.

Cartea include și alte relatări despre relația Dianei cu familia regală, despre funeralii și despre perioada imediat următoare morții sale. Unele dintre aceste afirmații au fost deja preluate de presa internațională înainte de lansarea oficială a volumului.

Deși discursul reginei a avut loc în aceeași perioadă cu intensificarea controversei, Camilla nu a făcut, potrivit relatărilor publicate despre eveniment, o referire directă la memoriile lui Spencer sau la acuzațiile privind Regele Charles.

Mesajul său despre colaborare și mersul împreună a fost transmis într-un cadru dedicat literaturii și lecturii. Festivalul Queen’s Reading Room este unul dintre proiectele publice asociate cu activitatea Camilei în promovarea lecturii.

În același timp, apariția publică a reginei a coincis cu o nouă etapă a disputei privind cartea lui Spencer, care urmează să fie lansată oficial pe 22 septembrie.