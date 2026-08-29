Autoritățile britanice sunt presate să investigheze acuzațiile potrivit cărora deținuți din unele închisori din Anglia și Țara Galilor ar fi constrânși să se convertească la islam pentru a evita intimidarea sau violența exercitată de grupări religioase radicalizate, potrivit Fox News.

Subiectul a revenit în atenție după ce Nick Timothy, secretarul pentru Justiție din umbră al Partidului Conservator, a invocat date potrivit cărora unul din cinci deținuți musulmani din sistemul penitenciar britanic este alb.

Ministerul Justiției de la Londra afirmă însă că nu tolerează intimidarea, activitatea de tip bandă sau constrângerea religioasă și că majoritatea închisorilor nu prezintă dovezi privind extremismul organizat în grupuri.

Nick Timothy a cerut guvernului laburist să investigheze posibilele conversii forțate din penitenciare. Potrivit datelor citate de presa britanică, aproximativ 20% dintre deținuții musulmani din închisorile din Anglia și Țara Galilor sunt albi, comparativ cu 5,8% în populația generală.

Politicianul conservator a susținut că diferența ridică întrebări serioase și a făcut referire la avertismente formulate anterior de experți privind presiunile exercitate asupra unor deținuți vulnerabili.

Datele citate de presa britanică arată și că populația musulmană din penitenciare reprezintă aproximativ 18% din totalul deținuților din Anglia și Țara Galilor, în timp ce musulmanii reprezintă circa 6,5% din populația generală.

Problema influenței exercitate de deținuții extremiști asupra altor persoane din penitenciare nu este nouă. Într-un raport publicat în 2022, Jonathan Hall KC, evaluatorul independent al legislației antiteroriste din Marea Britanie, a analizat riscul radicalizării în închisori.

Raportul a prezentat dovezi privind comportamentul unor deținuți extremiști care acționau ca lideri informali și încercau să exercite influență asupra altor persoane. Documentul menționează recrutarea deținuților vulnerabili sau izolați, inclusiv prin oferirea de sprijin și cadouri, dar și situații în care conversia putea fi asociată cu amenințări sau violență.

Guvernul britanic a anunțat ulterior măsuri pentru identificarea și izolarea deținuților considerați capabili să radicalizeze alte persoane din penitenciare.

Un alt document oficial, raportul independent coordonat de Colin Bloom și publicat în 2023, a abordat relația dintre instituțiile publice britanice și comunitățile religioase, inclusiv situația din penitenciare.

Raportul a menționat dovezi potrivit cărora, în anumite închisori, unii deținuți puteau fi supuși intimidării sau presiunilor din partea unor grupuri dominante. Documentul a ridicat problema posibilității ca religia să fie folosită, în anumite situații, ca instrument de control și influență.

În același timp, raportul subliniază că fenomenul religios din penitenciare este complex și că un număr semnificativ de deținuți își practică credința în mod legitim, fără legătură cu radicalizarea sau activitatea grupărilor violente.

Ministerul britanic al Justiției a respins ideea că fenomenul ar caracteriza întregul sistem penitenciar.

Autoritățile au transmis că nu tolerează intimidarea, activitatea bandelor sau constrângerea bazată pe religie și că personalul penitenciar trebuie să intervină împotriva comportamentelor amenințătoare.

Guvernul britanic a adoptat, de asemenea, restricții pentru deținuții condamnați pentru terorism, inclusiv limitarea posibilității acestora de a ocupa poziții de autoritate în cadrul activităților religioase colective. Măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă de prevenire a radicalizării în închisori.

Datele privind numărul deținuților musulmani și relatările despre posibile conversii sub presiune au relansat dezbaterea politică privind siguranța din penitenciarele britanice.

Rapoartele oficiale confirmă existența unor riscuri de radicalizare și influență coercitivă în anumite medii penitenciare, însă autoritățile britanice susțin că fenomenul nu caracterizează majoritatea închisorilor.

Disputa se concentrează acum asupra modului în care administrația penitenciară poate identifica mai rapid intimidarea și poate proteja deținuții vulnerabili, fără a transforma practica religioasă legitimă într-o suspiciune generalizată.