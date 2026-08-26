Samuel Bateman, liderul unei grupări poligame din SUA care execută deja o pedeapsă federală de 50 de ani pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, a fost condamnat la încă 24 de ani de închisoare într-un dosar separat de abuz asupra copiilor, în Arizona, potrivit Associated Press.

Sentința a fost pronunțată marți, 25 august, după ce Bateman, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit vinovat pentru trei capete de acuzare de abuz asupra copiilor. Cazul are la bază un incident din august 2022, când polițiștii au descoperit trei fete, cu vârste între 11 și 14 ani, într-o remorcă închisă și insuficient ventilată, în apropiere de Flagstaff, Arizona.

Autoritățile au fost alertate după ce o persoană a observat degete mici ieșind prin spațiile dintre ușile remorcii.

Polițiștii au oprit vehiculul condus de Samuel Bateman și au găsit cele trei minore în interiorul remorcii. Aceasta era dotată cu o toaletă improvizată, o canapea și scaune de camping, însă nu avea aer condiționat sau centuri de siguranță.

Potrivit relatărilor din instanță, fetele au fost transportate în condiții periculoase, într-un spațiu închis, unde ventilația era insuficientă.

Judecătorul Joshua Steinlage a decis ca pedeapsa de 24 de ani pronunțată în Arizona să fie executată după încheierea pedepsei federale de 50 de ani pe care Bateman o ispășește deja.

Instanța a luat în calcul, printre altele, pericolul la care au fost expuse cele trei fete în timpul transportului.

Samuel Bateman s-a reprezentat singur în proces. El a susținut că nu a avut intenția de a face rău fetelor și a declarat în fața instanței că le iubește și că nu a intenționat „sub nicio formă” să le rănească.

În dosarul de stat, Bateman a recunoscut că știa că fetele au stat ore întregi într-o remorcă încinsă și că ventilația nu era bună, însă a minimalizat gravitatea condițiilor. El a susținut că a crezut că minorele coborâseră din remorcă atunci când vehiculul a oprit și că a fost surprins când a aflat că acestea se aflau încă în interior.

Una dintre victime, care avea 14 ani în momentul în care a fost găsită în remorcă, a vorbit în fața instanței despre consecințele psihologice ale experiențelor trăite.

Fata a declarat că Bateman a abuzat-o sexual când avea 12 ani și că a avut nevoie de terapie pentru a se recupera după experiențe care, după cum a spus ea, „nu ar fi trebuit să i se întâmple niciodată unui copil”.

„Mi-a furat copilăria”, a declarat victima, citată de Associated Press.

Samuel Bateman, who represented himself in his state child abuse trial, presented closing arguments last week. Bateman, the self-proclaimed prophet, was convicted Friday on child abuse charges after girls were found in an unventilated trailer he was hauling through Arizona. pic.twitter.com/CMIeTP6F4I — Court TV (@CourtTV) June 29, 2026

Procurorul din comitatul Coconino, Ammon Barker, a declarat după pronunțarea sentinței că pedeapsa reprezintă o formă de responsabilizare pentru prejudiciul produs victimelor și că decizia instanței are rolul de a împiedica orice posibilitate ca Bateman să mai poată face rău copiilor.

Samuel Bateman execută deja o pedeapsă federală de 50 de ani, pronunțată în decembrie 2024. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, el a pledat vinovat pentru conspirație în vederea transportării minorilor pentru activități sexuale și conspirație pentru răpire.

Procurorii federali au arătat că Bateman a condus, timp de mai mulți ani, o rețea care a acționat în Arizona, Utah, Colorado și Nebraska. Potrivit autorităților, victimele aveau chiar și 9 ani, iar cel puțin 10 copii au fost afectați de activitățile grupării.

După arestarea sa din 2022, autoritățile au descoperit și un plan prin care unele dintre victime urmau să fie răpite din custodia serviciilor de protecție a copilului. Opt fete au fost luate și transportate în California și ulterior în statul Washington, înainte de a fi găsite de autorități și returnate în Arizona, potrivit Departamentului de Justiție.

Gruparea condusă de Bateman a fost o ramură desprinsă din Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, o sectă poligamă care a avut o influență puternică în comunitățile Colorado City, din Arizona, și Hildale, din Utah.

Bateman a fost considerat anterior unul dintre apropiații lui Warren Jeffs, fostul lider al sectei, care execută o pedeapsă pe viață în Texas pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor.

Samuel Bateman s-a autoproclamat profet și a susținut în trecut că are peste 20 de „soții spirituale”, dintre care 10 erau minore. Cazul său este prezentat și în seria documentară Netflix „Trust Me: The False Prophet”.

Prin noua decizie, Samuel Bateman va avea de executat 24 de ani de închisoare după finalizarea pedepsei federale de 50 de ani.

Cazul rămâne unul dintre cele mai grave dosare recente din SUA care implică abuzul asupra copiilor în cadrul unor grupări religioase izolate, iar autoritățile din Arizona au subliniat că sentința urmărește atât sancționarea faptelor, cât și protejarea viitoare a potențialelor victime.