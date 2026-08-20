Fondatorul Evergrande, Hui Ka Yan, cunoscut și sub numele Xu Jiayin, a fost condamnat joi la închisoare pe viață de un tribunal din Shenzhen, după ce a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni financiare legate de prăbușirea gigantului imobiliar chinez. Instanța a dispus și confiscarea averii sale. Evergrande și o companie afiliată au primit amenzi de 15,82 miliarde de yuani, echivalentul a peste 2 miliarde de dolari.

Hui Ka Yan are 67 de ani și a fost, în urmă cu mai puțin de un deceniu, unul dintre cei mai bogați oameni din Asia. În 2017, averea sa era estimată la 45,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes, iar Evergrande devenise una dintre cele mai mari companii imobiliare din China.

Prăbușirea companiei a început în 2020, după ce autoritățile chineze au introdus reguli menite să limiteze gradul de îndatorare al dezvoltatorilor imobiliari. Evergrande a intrat în incapacitate de plată în 2021, iar criza companiei a devenit unul dintre cele mai cunoscute episoade ale problemelor care au afectat piața imobiliară din China, potrivit Reuters.

Xu Jiayin s-a născut în 1958, într-o familie săracă din provincia Henan. Mama sa a murit când avea doar un an.

Într-un discurs, el și-a amintit că în perioada școlii mânca în principal cartofi dulci și pâine preparată la abur. Hainele, așternuturile și păturile familiei erau peticite.

Xu a povestit că una dintre cele mai mari dorințe ale sale era să plece din mediul rural, să își găsească un loc de muncă și să poată mânca mai bine.

A părăsit școala în 1976, la finalul Revoluției Culturale, și a avut dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Ulterior, după redeschiderea universităților, a studiat metalurgia și a fost repartizat la o fabrică de oțel de stat.

În 1992, a plecat la Shenzhen, unul dintre centrele dezvoltării economice chineze din perioada reformelor.

Xu a intrat în sectorul imobiliar, iar în 1996 a fondat Evergrande. Compania s-a extins rapid, construind locuințe în numeroase orașe chineze și profitând de dezvoltarea accelerată a pieței imobiliare.

În 2009, Evergrande s-a listat la Bursa din Hong Kong, obținând 729 de milioane de dolari prin oferta publică inițială. Compania a devenit atunci cea mai mare firmă imobiliară privată din China, iar Xu a ajuns cel mai bogat om din țară.

Sub conducerea sa, grupul s-a extins agresiv prin împrumuturi și achiziții de terenuri. În 2020, Evergrande ajunsese la vânzări anuale de aproximativ 700 de miliarde de yuani, echivalentul a circa 100 de miliarde de dolari.

Averea i-a permis lui Xu să intre și în lumea sportului. În 2010, a cumpărat echipa de fotbal Guangzhou, pe care a redenumit-o Guangzhou Evergrande. Clubul a atras jucători și antrenori de top și a câștigat mai multe campionate.

Xu era însă cunoscut și pentru pasiunea sa pentru produsele de lux, în special pentru marca franceză Hermès. A primit chiar porecla „Belt Xu”, după ce a fost fotografiat purtând o curea Hermès la congresul politic național.

În declarațiile sale publice, omul de afaceri își atribuia succesul educației și sprijinului primit din partea Partidului Comunist Chinez.

Între timp, stilul său de viață, inclusiv pasiunea pentru iahturi și produse de lux, a devenit tot mai vizibil într-o perioadă în care autoritățile de la Beijing intensificau măsurile împotriva averilor excesive și a corupției din sectorul financiar.

Schimbarea majoră a venit în 2020, când autoritățile chineze au introdus reguli care limitau îndatorarea dezvoltatorilor imobiliari.

Evergrande s-a confruntat cu dificultăți tot mai mari în achitarea datoriilor. Compania a început să vândă proprietăți la prețuri reduse, încercând să obțină lichidități.

Criza s-a extins rapid. Cumpărători de locuințe și investitori au protestat în fața sediilor companiei, iar Evergrande a încercat să transmită că își va rezolva problemele financiare. În septembrie 2021, Xu le-a transmis angajaților că grupul va ieși în curând din „cel mai întunecat moment”. În decembrie 2021, agenția Fitch Ratings a declarat Evergrande în incapacitate de plată.

Compania acumulase datorii de peste 300 de miliarde de dolari, iar problemele sale au devenit un simbol al crizei sectorului imobiliar chinez.

În 2017, averea lui Xu era estimată la 45,3 miliarde de dolari. După prăbușirea Evergrande, valoarea averii sale s-a redus drastic. În 2023, estimările indicau doar o fracțiune din suma deținută în perioada de vârf.

În 2023, presa a relatat că Xu se afla în custodia poliției. Evergrande a confirmat ulterior, într-un document transmis Bursei din Hong Kong, că fondatorul său era suspectat de „infracțiuni ilegale”, fără să ofere atunci detalii.

Xu nu a mai fost văzut public pentru o perioadă îndelungată, inclusiv în momentul în care Evergrande a fost delistată de la Bursa din Hong Kong, în 2025.

În aprilie 2026, Xu a pledat vinovat și și-a exprimat regretul pentru faptele pentru care era judecat.

Joi, 20 august, Tribunalul Intermediar din Shenzhen a pronunțat sentința. Xu a fost condamnat la închisoare pe viață, i-au fost confiscate toate bunurile personale și i-au fost retrase pe viață drepturile politice.

Instanța l-a găsit vinovat de mai multe infracțiuni, între care atragerea ilegală de depozite publice, fraudă în operațiuni de finanțare, acordarea ilegală de împrumuturi, fraudă privind emiterea de titluri și dare de mită.

Potrivit instanței, între 2016 și 2021, Evergrande și Xu au recurs la practici financiare frauduloase de amploare, inclusiv pentru majorarea artificială a activelor și ascunderea datoriilor.

Pe lângă condamnarea lui Xu, instanța a aplicat sancțiuni și companiilor.

Evergrande Group a primit o amendă de 8,82 miliarde de yuani, iar Evergrande Real Estate Group a fost amendată cu 7 miliarde de yuani. În total, sancțiunile pentru cele două companii ajung la 15,82 miliarde de yuani, aproximativ 2,3 miliarde de dolari.

În aceeași zi au fost condamnați și alți 56 de oameni implicați în cazul Evergrande. Cinci dintre foștii directori sau manageri ai companiei au primit pedepse cuprinse între șase și 18 ani de închisoare.