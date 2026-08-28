Andrew și Tristan Tate au depus mărturie joi, 27 august, într-un tribunal federal din Miami și au cerut să fie eliberați din detenție în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie, potrivit Associateed Press.

După o audiere de aproximativ opt ore, judecătoarea Lauren Louis nu a luat o decizie privind cauțiunea, iar cei doi frați s-au întors în închisoare.

Frații Tate susțin că detenția le afectează capacitatea de a-și pregăti apărarea în dosarele penale care îi vizează în mai multe țări. Andrew Tate a declarat că se teme că absența sa din procedurile judiciare din România ar putea avea consecințe grave pentru apărarea sa.

Cei doi au apărut în instanță încătușați și îmbrăcați în uniforme bej de deținuți. Potrivit Associated Press, Andrew și Tristan Tate au petrecut aproape două ore depunând mărturie și negând acuzațiile formulate împotriva lor în mai multe jurisdicții.

Andrew Tate a susținut că nu poate colabora în mod corespunzător cu avocații săi din România în timp ce este încarcerat în Statele Unite.

„Dacă pierd o luptă corectă, pot să accept asta”, a declarat Andrew Tate în instanță, referindu-se la temerile sale legate de desfășurarea procedurilor judiciare.

Frații Tate au mai susținut că imaginea lor publică și declarațiile controversate făcute pe internet reprezintă, în parte, personaje construite pentru rețelele sociale și pentru atragerea atenției. Procurorii au respins această explicație.

Procurorii federali americani au contestat cererea de eliberare a fraților Tate. Procurorul adjunct Abbie Waxman a prezentat în instanță acuzațiile grave care îi vizează pe cei doi și a susținut că declarațiile și comportamentul lor public sunt relevante pentru evaluarea riscului pe care l-ar putea reprezenta dacă ar fi eliberați.

Andrew Tate este acuzat în dosarele care stau la baza procedurilor de extrădare de infracțiuni sexuale, în timp ce Tristan Tate se confruntă cu acuzații care includ trafic de persoane și alte infracțiuni. Cei doi neagă acuzațiile.

Procurorii au invocat și posibilul risc de fugă. În timpul audierii au fost discutate resursele financiare ale fraților Tate și informațiile privind documentele de călătorie pe care aceștia le-ar putea avea.

Avocații fraților Tate au insistat asupra faptului că aceștia au respectat până acum restricțiile impuse în România și nu au încercat să fugă, deși au fost implicați în proceduri judiciare de mai mult timp.

Apărarea a susținut, de asemenea, că procedurile penale din România ar trebui luate în considerare în analiza situației lor juridice și că cererea de extrădare formulată de Marea Britanie nu poate fi analizată izolat.

Avocații au propus eliberarea celor doi în anumite condiții, inclusiv plata unei cauțiuni, predarea pașapoartelor și monitorizarea locației lor.

În timpul audierii, Tristan Tate a vorbit și despre condițiile din centrul federal de detenție din Miami.

El a susținut că a slăbit aproximativ 6,4 kilograme în cele aproape șase săptămâni petrecute în detenție și a reclamat calitatea alimentației și condițiile din celulă.

Frații Tate se află în custodie federală din 18 iulie, după ce au fost reținuți în Miami în contextul procedurilor de extrădare solicitate de autoritățile britanice.

La finalul audierii, judecătoarea Lauren Louis nu a decis dacă Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați pe cauțiune sau vor rămâne în detenție.

Potrivit relatărilor AP și Reuters, instanța a solicitat informații suplimentare înainte de pronunțarea unei decizii. Judecătoarea a cerut, între altele, clarificări privind implicațiile procedurilor din România și situația în care frații Tate nu s-ar prezenta la o eventuală audiere acolo.

Între timp, nu a fost stabilită o dată pentru audierea propriu-zisă privind extrădarea. Autoritățile britanice au termen până la 16 septembrie pentru a transmite documentația completă necesară Departamentului de Stat al SUA. Procedura de extrădare ar putea dura mai multe luni.

Andrew și Tristan Tate rămân, deocamdată, în detenție la Miami, în timp ce instanța analizează cererea lor de eliberare.

Decizia judecătoarei Lauren Louis va fi importantă pentru condițiile în care cei doi vor continua lupta juridică împotriva extrădării în Marea Britanie.