Avocații fraților Andrew și Tristan Tate au susținut că imaginea de opulență prezentată de cei doi pe rețelele sociale era, în parte, construită în scopuri de marketing. Potrivit unui document depus în instanță, frații ar fi închiriat mașini de lux, ar fi folosit iahturi prin prisma unor colaborări și ar fi prezentat colecții de ceasuri care nu le aparțineau integral, arată The Independent.

Apărarea a făcut aceste afirmații în contextul în care procurorii americani au cerut ca Andrew și Tristan Tate să rămână în arest. Autoritățile din Statele Unite susțin că cei doi, care au cetățenie britanică și americană, ar putea reprezenta un risc de fugă din țară.

Procurorii au invocat inclusiv imaginea de „multimiliardari autoproclamați” pe care frații au construit-o în mediul online, precum și presupusele lor proprietăți și bunuri de lux.

Avocații au încercat să contracareze acest argument prin a explica faptul că o parte importantă a imaginii de bogăție afișate online era construită intenționat pentru a atrage atenția și a genera venituri.

„Andrew și Tristan sunt personalități media. Modelul lor de afaceri depinde de atenția din mediul online. Caracterul scandalos al postărilor făcute de ei sau despre ei este chiar scopul. Cu cât o postare este mai hiperbolică și mai bizară, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, ei joacă un rol”, au susținut avocații fraților Tate în documentul depus în instanță.

Printre exemplele prezentate de apărare se numără mașinile de lux cu care frații Tate s-au afișat în mediul online.

Potrivit documentelor, două modele Bugatti, evaluate la aproximativ 5 milioane și 7 milioane de dolari, precum și un Aston Martin estimat la 2,1 milioane de dolari nu ar fi fost proprietatea acestora.

Avocații au susținut că automobilele au fost închiriate pentru realizarea unor filmări.

„De exemplu, Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari și Bugatti-urile de 5 milioane de dolari, respectiv 7 milioane de dolari, prezentate în videoclipurile lui Tristan au fost închiriate”, au afirmat avocații.

O situație similară ar fi existat și în cazul unui superiaht estimat la aproximativ 50 de milioane de dolari, prezentat în materialele publicate de frații Tate.

Potrivit apărării, apariția acestora la bordul ambarcațiunii nu demonstra că erau proprietarii iahtului. Avocații au susținut că cei doi ar fi fost plătiți de proprietari pentru a promova nava pe rețelele sociale.

„Un videoclip promoțional filmat la bordul unui iaht nu constituie o dovadă a dreptului de proprietate asupra iahtului. «Superiahtul» nu aparține familiei Tate. Aceștia au primit plăți pentru a promova nava pe rețelele de socializare”, au explicat avocații.

Apărarea a legat această strategie de afacerile online dezvoltate de frații Tate. Printre acestea s-a numărat Hustler’s University, o platformă prin intermediul căreia aceștia le ofereau abonaților materiale despre modalități de a face bani.

Potrivit avocaților, prezentarea unui stil de viață extravagant avea un rol important în atragerea publicului către astfel de servicii.

„Mai mult, familia Tate este implicată în mai multe afaceri care îi «învață» pe bărbați cum să câștige bani. Este în interesul lor să se prezinte pe rețelele de socializare ca fiind extrem de bogați. […] De exemplu, Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari și Bugatti-urile de 5 milioane de dolari, respectiv 7 milioane de dolari, prezentate în videoclipurile lui Tristan au fost închiriate”, au transmis avocații.

Avocații au abordat și colecțiile de ceasuri de lux prezentate de Andrew Tate. Potrivit documentelor, unele dintre acestea proveneau de la colecționari și pasionați de ceasuri din mediul online, iar valoarea sau amploarea colecțiilor ar fi fost uneori exagerate în materialele publicate.

Strategia, potrivit apărării, urmărea să consolideze imaginea publică a celor doi și să genereze cât mai multă atenție în mediul online.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați în luna iulie, în Miami, în baza unui mandat internațional de arestare și a unei cereri de extrădare formulate de autoritățile britanice.

Acuzațiile pentru care Marea Britanie solicită extrădarea provin din dosarele penale britanice. În paralel, cei doi sunt vizați în Statele Unite de investigații federale și de procese civile.

Mandatele de extrădare britanice conțin 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este vizat, în total, de 42 de acuzații, printre care viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.