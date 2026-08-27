Tristan Tate reclamă condițiile din centrul federal de detenție în care se află alături de fratele său, Andrew Tate. Într-o notă transmisă avocatului lor, Tristan Tate vorbește despre accesul limitat la magazinul penitenciarului și susține că a slăbit aproape 6 kilograme. Mesajul, datat 19 august, a fost făcut public de avocatul fraților Tate, Joe McBride, chiar în ziua în care cei doi au cerut unui judecător federal din Miami să fie eliberați pe cauțiune, în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie, arată New York Post.

Tristan Tate a reclamat într-o notă accesul redus la produsele disponibile în magazinul penitenciarului.

„Ce-i asta, «trick or treat»?”, a scris Tristan Tate.

În același mesaj, el susține că a pierdut aproximativ 13 pounds, adică aproape 6 kilograme. Avocatul Joe McBride afirmă că Andrew Tate ar fi slăbit, la rândul său, aproximativ 8 pounds, echivalentul a 3,6 kilograme.

Joe McBride a criticat condițiile în care sunt ținuți cei doi frați și a susținut că aceștia ar fi avut acces la magazinul penitenciarului o singură dată în 32 de zile.

Frații Tate se află într-un centru federal de detenție din Miami. Ei au fost arestați în iulie, după ce autoritățile britanice au cerut extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații formulate în Marea Britanie.

Andrew și Tristan Tate neagă acuzațiile care le sunt aduse.

Informațiile despre condițiile de detenție au apărut în aceeași zi în care cei doi frați au ajuns în fața unui judecător federal din Miami pentru a solicita eliberarea pe cauțiune.

Avocații lor au susținut că Andrew și Tristan Tate nu reprezintă un risc de fugă. Apărarea a propus mai multe condiții pentru eliberare, printre care plata unei cauțiuni, predarea pașapoartelor și monitorizarea electronică.

Procurorii americani se opun cererii și consideră că gravitatea acuzațiilor, alături de alte elemente ale dosarului, justifică menținerea celor doi în detenție.

Procedura de extrădare solicitată de autoritățile britanice este în desfășurare, iar instanța americană urmează să decidă dacă frații Tate pot părăsi custodia în perioada în care contestă extrădarea.

România rămâne, de asemenea, parte din strategia juridică prezentată de apărare în Statele Unite. Avocații au arătat instanței că cei doi au respectat anterior restricțiile judiciare impuse în dosarul deschis în România, în care sunt acuzați de fapte legate de exploatarea sexuală a unor femei.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au cetățenie americană și britanică și sunt implicați în proceduri judiciare în mai multe țări.

Cei doi au respins în mod repetat acuzațiile de viol și trafic sexual formulate împotriva lor.