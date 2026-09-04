Apar noi detalii din dosarul în care Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Rechizitoriul întocmit la 31 august 2026 descrie modul în care procurorii susțin că tinerele ar fi fost atrase prin metoda „loverboy”, după care ar fi ajuns sub controlul celor doi frați și determinate să producă bani prin activități de videochat și materiale pornografice. Documentele aflate pe masa anchetatorilor conțin fragmente din conversațiile atribuite lui Andrew Tate cu una dintre victime, potrivit Mediafax.

Procurorii susțin că aceasta avea 15 ani atunci când ar fi fost recrutată și că tânăra ar fi fost convinsă că se află într-o relație sentimentală reală.

Andrew Tate este acuzat de trafic de minori, spălarea banilor, act sexual cu un minor și influențarea declarațiilor. Tristan Tate este acuzat de complicitate la trafic de minori, spălarea banilor și influențarea declarațiilor. Dosarul a ajuns la Tribunalul București.

Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ar fi câștigat încrederea victimei prin declarații de iubire și promisiuni privind o relație de durată, căsătoria sau viața împreună. Procurorii susțin că tânăra, lipsită de experiență și fără un sprijin familial suficient, ar fi fost indusă în eroare cu privire la intențiile lui Tate. În rechizitoriu apar mai multe mesaje care arată că acesta ar fi folosit metoda loverboy.

„Sunt cu tine de doi ani, trăiesc cu tine full-time, crezi că nu te iubesc?”, îi scria Andrew Tate, potrivit documentelor din dosar.

Într-o altă conversație, acesta îi transmitea:

„Greșit. Știi că te iubesc”.

Declarațiile despre sentimente erau însoțite, potrivit procurorilor, de promisiuni privind o viață lipsită de probleme financiare.

„Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face ORICE. Orice vacanță, orice haine, orice mașină”, se arată într-un alt mesaj citat în rechizitoriu.

Anchetatorii susțin însă că relația prezentată tinerei drept una exclusivă nu ar fi fost reală. Potrivit acestora, Andrew Tate ar fi avut în aceeași perioadă mai multe relații și ar fi încercat să atragă și alte femei prin aceeași metodă.

După ce ar fi câștigat încrederea adolescentei, Andrew Tate ar fi determinat-o, potrivit DIICOT, să producă materiale pornografice și să desfășoare activități de videochat.

Un element important din rechizitoriu privește vârsta victimei. Contul acesteia pe platforma AdultWork ar fi fost creat în noiembrie 2014, când fata avea 17 ani și o lună.

Într-o conversație din ianuarie 2015, Andrew Tate îi scria, potrivit documentului:

„Din punct de vedere legal, nu ești suficient de mare să faci asta”.

DIICOT susține că tânăra fusese recrutată încă de la vârsta de 15 ani și că, după apropierea inițială, ar fi urmat controlul, supravegherea, șantajul emoțional și agresiunile.

Mesajele din dosar descriu, potrivit procurorilor, o schimbare a comportamentului lui Andrew Tate. Declarațiile de iubire ar fi fost urmate de amenințări și presiuni menite să o determine pe tânără să respecte ordinele primite.

„Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită”, îi transmitea Andrew Tate, potrivit unei conversații.

Într-un alt schimb de mesaje, tânăra îl întreba dacă este mulțumit de munca depusă. Tate îi răspundea că, dacă va continua în același ritm, nu va mai avea nevoie de „altă fată”.

Adolescenta i-ar fi răspuns:

„Mă bucur că te-am făcut fericit”.

Într-o altă discuție, tânăra îi reproșa că nu o poate „încuia în casă” și că nu este „prizonieră sau sclavă”. Potrivit procurorilor, Andrew Tate ar fi răspuns prin amenințarea că va găsi o altă femeie pentru relație.

În dosar apar și alte mesaje pe care anchetatorii le consideră indicii ale controlului exercitat asupra tinerei:

„Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că e în regulă / „nu ai voie să ieși”, i-ar fi spus el.

Rechizitoriul conține și descrierea unei înregistrări video despre care anchetatorii susțin că surprinde o agresiune asupra victimei.

Potrivit transcriptului inclus în document, tânăra se întoarce spre cameră și spune:

„MĂ BATE CÂND NU ASCULT”.

Andrew Tate îi răspunde că nu aceasta era formularea pe care trebuia să o folosească:

„NU ASTA ȚI-AM SPUS EU SĂ SPUI, NU-I AȘA. AM SPUS SĂ SPUI CAMEREI CĂ TE BATE CÂND NU FAC CE SPUN. NU AM SPUS CUVÂNTUL ASCULTĂ”.

Anchetatorii susțin că, după acest schimb de replici, Tate ar fi lovit-o peste față, apoi ar fi prins-o de păr și ar fi tras-o pe pat.

Potrivit descrierii din dosar, victima ar fi început să plângă, iar Andrew Tate ar fi luat o curea și ar fi lovit-o în repetate rânduri, ținând-o de păr.

„Victima plânge tare”, consemnează procurorii în descrierea imaginilor.

La finalul secvenței, Tate ar fi apucat-o de față și i-ar fi cerut să explice motivul pentru care era lovită.

„SPUNE-I CAMEREI DE CE EȘTI LOVITĂ”, îi spune acesta, potrivit transcriptului.

Victima răspunde:

„PENTRU CĂ NU ASCULT”.

Tristan Tate ar fi urmărit activitatea de videochat

Rechizitoriul descrie și rolul pe care procurorii i-l atribuie lui Tristan Tate. Anchetatorii susțin că acesta știa vârsta victimei și modul în care fusese recrutată de fratele său.

Potrivit procurorilor, Tristan Tate ar fi administrat conturi de videochat, ar fi urmărit activitatea tinerei și ar fi participat la gestionarea banilor obținuți.

„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”, ar fi spus el.

În alte conversații, Tristan Tate ar fi discutat despre veniturile obținute de femeile care făceau videochat.

„Au intrat 15.000 de la toate trei fetele”, apare într-un schimb de mesaje din 2019 inclus în rechizitoriu.

Documentele mai vechi din anchetă, făcute publice în 2024, conțineau și alte discuții între cei doi frați despre femeile care desfășurau activități de videochat. Tristan Tate ar fi discutat despre verificarea conturilor, veniturile obținute și posibilitatea ca o nouă tânără să genereze aproximativ 2.000 de lire pe zi.

Potrivit noului rechizitoriu, Andrew și Tristan Tate ar fi obținut împreună 1.251.833,30 de dolari din exploatarea victimei recrutate la vârsta de 15 ani.

Procurorii susțin că aproximativ 80% din veniturile generate prin activitatea de videochat ar fi rămas la cei doi frați, în timp ce victimei i-ar fi revenit aproximativ 20%.

DIICOT susține că tânăra ar fi fost transportată ulterior în repetate rânduri din Marea Britanie în România. Ea ar fi fost cazată în locuințe din Voluntari, Tunari și Pipera, unde activitatea de videochat ar fi continuat.

Procurorii susțin că Andrew Tate ar fi întreținut, între decembrie 2020 și jumătatea anului 2021, relații sexuale repetate cu o altă fată în vârstă de 15 ani.

Pentru această faptă, el a fost trimis în judecată pentru act sexual cu un minor în formă continuată.

DIICOT solicită și confiscarea a patru autoturisme de lux, evaluate la aproximativ 825.000 de euro, precum și a echivalentului sumei de peste 1,25 milioane de dolari despre care procurorii susțin că ar proveni din exploatarea victimei.

Andrew și Tristan Tate se află în prezent în detenție în Statele Unite, unde contestă extrădarea solicitată de Marea Britanie într-un dosar separat.

Cei doi au negat în mod repetat acuzațiile penale formulate împotriva lor.

Pe 27 august, o instanță federală din Miami nu luase încă o decizie privind cererea lor de eliberare pe cauțiune. Acuzațiile prezentate în rechizitoriul DIICOT urmează să fie analizate de Tribunalul București.