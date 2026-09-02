Andrew Tate ar putea primi noi acuzații în România

Andrew Tate s-ar putea confrunta în următoarele zile cu o nouă inculpare în România, potrivit avocatului care îi reprezintă pe el și pe fratele său, Tristan Tate, relatează Forbes. Cei doi se află în prezent în detenție în Florida, în timp ce autoritățile britanice încearcă să obțină extrădarea lor, procedură pe care frații Tate au anunțat că o vor contesta.

Eugen Constantin Vidineac, avocatul fraților Tate în România, a afirmat într-un document depus marți la o instanță federală din Florida că o nouă inculpare este „iminentă”. Potrivit acestuia, procurorii români ar urma să formuleze acuzații referitoare la Andrew Tate la începutul lunii septembrie.

Afirmația privind posibila nouă inculpare apare în cadrul demersurilor prin care apărarea încearcă să obțină eliberarea pe cauțiune a celor doi frați din detenția americană. Vidineac susține că imposibilitatea de a avea întâlniri adecvate și confidențiale cu Andrew și Tristan Tate îi afectează capacitatea de a pregăti dosarele aflate în România.

Avocatul a invocat și volumul foarte mare al materialului probator care trebuie analizat în aceste cauze. Potrivit documentului depus în instanța federală din Florida, este vorba despre aproximativ 30 de terabiți de probe electronice, sute de ore de înregistrări și 112.957 de pagini de documente.

În opinia avocatului, frații Tate trebuie să poată analiza direct aceste materiale și să transmită instrucțiuni echipei lor de apărare.

Potrivit aceluiași document depus în Statele Unite, Tristan Tate a fost inculpat în România în luna iunie într-un dosar referitor la presupusa instigare la lovire sau alte violențe.

Un termen în această cauză este programat pentru 10 septembrie. Vidineac afirmă că menținerea celor doi frați în detenție în Florida complică deja pregătirea pentru această procedură judiciară din România.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați de autoritățile americane în luna iulie, după ce autoritățile britanice au anunțat noi acuzații împotriva lor. Printre acuzațiile formulate în Marea Britanie se numără violul, traficul sexual și agresiunea.

Autoritățile britanice solicită extrădarea celor doi frați, iar Andrew și Tristan Tate au anunțat că vor contesta procedura. Ei neagă acuzațiile care le sunt aduse.

Frații Tate au fost inculpați în România în 2023 pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, iar Andrew Tate a fost acuzat și de viol.

În decembrie 2024, Curtea de Apel București a constatat existența unor nereguli care împiedicau începerea procesului și a retrimis cauza procurorilor. Ancheta a continuat însă și după această decizie. În februarie 2025, autoritățile române au ridicat restricțiile de călătorie impuse fraților Tate, ceea ce le-a permis acestora să plece în Statele Unite.

Eventuala nouă inculpare despre care vorbește avocatul Eugen Constantin Vidineac ar readuce dosarul din România în prim-planul situației juridice a celor doi frați.

Andrew și Tristan Tate se confruntă în prezent, simultan, cu proceduri judiciare în România, Statele Unite și Marea Britanie.