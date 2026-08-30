Cazul extradării fraților Tate, la final. Andrew Tate susține că juca rolul unui personaj, nu este un bogătaș fără scrupule

Cazul extradării fraților Tate a ajuns la final. Un judecător federal din Miami analizează posibilitatea eliberării pe cauțiune a fraților Andrew și Tristan Tate, în contextul în care aceștia contestă procedurile de extrădare către Marea Britanie.

Cei doi se confruntă cu acuzații grave în Regatul Unit, inclusiv de viol și trafic de persoane, dar resping ferm toate acuzațiile care le sunt imputate, scrie CNN.com

Frații Tate au fost aduși în instanța din SUA încătușați, îmbrăcați în uniforme de deținuți de culoare bej și flancați de patru ofițeri federali. Aspectul lor fizic s-a schimbat vizibil, având părul și barba mult mai crescute comparativ cu aparițiile anterioare, iar în timpul audierii, Tristan Tate a fost observat făcând cu ochiul unei persoane din public.

O decizie rară în astfel de proceduri a fost alegerea ambilor frați de a depune mărturie în propria apărare. Avocatul lor, Joseph McBride, a caracterizat această mișcare drept una „extrem de neobișnuită”, evidențiind riscurile unei astfel de strategii.

În fața instanței, frații Tate au încercat să demonteze imaginea publică pe care și-au construit-o online de-a lungul anilor, afirmând că declarațiile lor șocante și asociate cu o masculinitate agresivă au fost create special pentru spectacol și marketing.

Tristan Tate a declarat că fratele său, cunoscut sub pseudonimul „Top G”, spune multe lucruri extravagante pe care publicul nu le ia în serios, reprezentând doar o metodă de comunicare.

Întrebat de procuror dacă minte în mesajele transmise publicului, Tristan a răspuns clar: „Joc un personaj”.

Avocații au susținut că imaginea bogăției nelimitate a fost exagerată pentru afaceri, menționând că mașinile de lux afișate online, precum Bugatti sau Aston Martin, nu erau deținute de ei, ci erau închiriate pentru materiale de promovare.

Apărarea consideră că notorietatea internațională a celor doi face imposibilă o eventuală fugă fără a fi detectați rapid, reducând astfel riscul sustragerii.

De asemenea, avocații au argumentat că faptele reclamate de autoritățile din Marea Britanie sunt vechi și nu s-au soldat cu nicio condamnare până în prezent.

Procurorii americani se opun ferm eliberării pe cauțiune, prezentând argumente solide legate de riscul ridicat de fugă. Acuzarea a invocat călătoriile internaționale frecvente ale fraților Tate, contactele globale și accesul lor la multiple documente de călătorie.

Procurorii au prezentat o înregistrare în care Andrew Tate afirma că deține mai multe pașapoarte și permise de conducere din diverse țări.

În instanță au fost enumerate resursele lor semnificative, precum accesul la criptomonede, proprietăți exclusiviste, avioane private și promovarea recentă a unui yacht evaluat la 50 de milioane de dolari.

Procurorul Abbie Waxman a respins ideea „personajului online”, prezentând un videoclip în care Andrew Tate ține o macetă și face afirmații degradante și extrem de violente la adresa femeilor, procurorul susținând că imaginile reflectă adevăratul profil al acestuia, nu un simplu rol jucat pentru audiență.

Dosarul britanic, considerat de o amploare deosebită, vizează șapte presupuse victime ale traficului de persoane și violului. Andrew Tate este vizat de 42 de capete de acuzare, care includ și deținerea de imagini indecente cu minori și pornografie extremă, în timp ce Tristan Tate este vizat de 17 acuzații.

Andrew Tate, care s-a declarat pe sine și pe fratele său drept „foarte nevinovați”, s-a plâns instanței că detenția din Miami îi încalcă dreptul la apărare. El a afirmat că distanța și condițiile de încarcerare îl împiedică să comunice eficient cu avocații pentru dosarele deschise în SUA și România. „O să pierd doar pentru că nu pot participa la un proces pe care… îl pot câștiga”, a subliniat el în fața judecătorului.

Pentru a obține eliberarea, apărarea a propus o serie de măsuri stricte, printre care predarea pașapoartelor, monitorizarea permanentă prin GPS și stabilirea unei cauțiuni de către instanță.

Cu toate acestea, în sistemul judiciar american, eliberarea pe cauțiune în procedurile de extrădare internațională este foarte rară, existând o prezumție puternică împotriva eliberării persoanelor aflate în această situație juridică.