Fostul președinte al Kosovo, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crime de război

Hashim Thaçi, fost președinte al Kosovo, a fost condamnat miercuri, 16 septembrie, la 25 de ani de închisoare de tribunalul de la Haga, după ce a fost găsit vinovat pentru crime de război comise în timpul conflictului din Kosovo din anii '90. Potrivit The New York Times, fostul lider al Armatei de Eliberare a Kosovo a fost judecat pentru fapte care includ omor, tortură și detenție ilegală, într-un proces început în 2023.

Hashim Thaçi, în vârstă de 58 de ani, a primit o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru fapte comise în perioada în care se afla la conducerea Armatei de Eliberare a Kosovo (KLA/UÇK). Instanța l-a găsit vinovat pentru crime de război, printre faptele analizate numărându-se omorul, tortura și detenția ilegală. Fostul lider kosovar a negat acuzațiile formulate împotriva sa.

Procesul de la Haga nu l-a vizat doar pe Hashim Thaçi, ci și pe alți trei foști lideri importanți ai Armatei de Eliberare a Kosovo: Kadri Veseli, Rexhep Selimi și Jakup Krasniqi. Instanța a stabilit că cei patru au avut o contribuție semnificativă la persecutarea persoanelor considerate adversari ai KLA. Printre victime s-au aflat etnici albanezi din Kosovo suspectați că ar fi colaborat cu autoritățile sârbe sau că ar fi fost trădători, precum și persoane aparținând minorităților etnice.

Faptele comise împotriva acestora au inclus omoruri, arestări și detenții arbitrare, tortură, rele tratamente, intimidare și alte forme de abuz.

În majoritatea cazurilor analizate, instanța a constatat că nu existau dovezi potrivit cărora victimele ar fi desfășurat activități infracționale, ar fi participat activ la ostilități sau ar fi reprezentat o amenințare legitimă pentru securitatea KLA.

Hashim Thaçi a avut un rol important în Armata de Eliberare a Kosovo, iar ulterior a ocupat cele mai înalte funcții politice din Kosovo, fiind atât premier, cât și președinte. Punerea sa sub acuzare a fost anunțată în 2020, într-o perioadă în care Thaçi se afla încă la conducerea Kosovo.

În noiembrie 2020, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte și s-a predat tribunalului de la Haga. El și ceilalți trei inculpați au fost transferați în centrul de detenție al Kosovo Specialist Chambers pe 4 și 5 noiembrie 2020.

Procesul în dosarul privind crime de război și crime împotriva umanității a început în aprilie 2023. Hashim Thaçi a respins acuzațiile aduse împotriva sa.

Procesul de la Haga s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani. Peste 150 de victime au participat la procedură, iar peste 130 de martori au fost audiați sau au furnizat probe în cadrul dosarului. Datele instanței arată că procesul a început la 3 aprilie 2023, iar procedura probatorie s-a încheiat în decembrie 2025.

Cazul lui Hashim Thaçi și al celorlalți foști lideri KLA a generat controverse în Kosovo. Thaçi și alți foști membri ai Armatei de Eliberare a Kosovo sunt considerați de numeroși susținători drept eroi ai luptei pentru independență, în timp ce tribunalul de la Haga a analizat răspunderea lor penală pentru faptele comise în timpul conflictului.