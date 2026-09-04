Fostul șef al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești, Laurențiu Drăghici, a primit o pedeapsă de 1 an și 2 luni de închisoare, cu amânarea aplicării acesteia, în dosarul privind distrugerea unor documente din arhiva structurii pe care a condus-o. Pedeapsa a fost stabilită prin acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între inculpat și procurorul de caz, potrivit Judecătoriei Ploiești

Cazul vizează dispariția și distrugerea a aproximativ 2.500 de kilograme de înscrisuri oficiale, dintre care o cantitate importantă ar fi fost arsă într-un container aflat în curtea Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu din Boldești-Scăeni, județul Prahova.

Potrivit Judecătoriei Ploiești, pe rolul instanței a fost înregistrat un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat între procurorul de caz și inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la sustragerea sau distrugerea de înscrisuri.

Laurențiu Drăghici, identificat în documentele instanței prin inițialele D.L., a primit o pedeapsă de 1 an și 2 luni de închisoare, însă aplicarea acesteia a fost amânată pentru un termen de supraveghere de doi ani, care va fi calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.

„Astfel, prin acordul de recunoaștere a vinovăției s-a ajuns la pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare. De asemenea, (…) i s-a stabilit inculpatului D. L. o pedeapsă de 1 an și 2 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de participație improprie la infracțiunea de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. În baza art. 83 alin. 1 C. pen., i-a fost amânată aplicarea pedepsei închisorii de 1 an și 2 luni închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit și calculat conform art. 84 alin. 1 C. pen., de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, menționează sursa citată.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a primit termen de judecată la data de 23 septembrie 2026.

Pe lângă pedeapsa stabilită, inculpatul trebuie să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Activitatea poate fi desfășurată la Centrul Județean de Cultură Prahova sau la CSM - Hipodromul Ploiești.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta trebuie să respecte măsurile impuse de instanță. Nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor stabilite sau comiterea unei noi infracțiuni poate duce la revocarea amânării aplicării pedepsei și la executarea în regim de detenție.

„În baza art. 404 alin. 3 C.pr.pen., se va atrage atenția inculpatului că nerespectarea cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității ori săvârșirea unei infracțiuni în cursul termenului de supraveghere va atrage revocarea amânării aplicării pedepsei și executarea pedepsei în regim de detenție. Acordul de recunoaștere a vinovăției a primit termen de judecată la data de 23.09.2026. De asemenea, precizăm că prin încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției nu s-a adus atingere principiului prezumției de nevinovăție a inculpatului D.L”, se mai menționează în datele transmise de instanță.

Ancheta penală a început în luna ianuarie, după ce au apărut informații potrivit cărora documente din arhiva Poliției Ploiești ar fi fost distruse ilegal. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova a fost pornită și o anchetă internă pentru verificarea modului în care au fost gestionate înscrisurile.

Surse din anchetă au declarat atunci pentru AGERPRES că documentele proveneau din arhiva Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești. Potrivit informațiilor obținute de agenție, un prim transport de documente ar fi fost dus pe un câmp din incinta Școlii de Pompieri de la Boldești-Scăeni, unde înscrisurile ar fi fost incendiate.

Ulterior, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Ginel Preda, a declarat, într-o conferință de presă, că la fața locului au fost găsite fragmente mici din câteva documente.

În acest dosar au fost inculpați Laurențiu Drăghici, care ocupa la acel moment funcția de șef al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești, și unul dintre subalternii săi. Cei doi au fost cercetați sub control judiciar.

După ce a fost pus sub acuzare în ancheta penală referitoare la incendierea unor documente din arhiva instituției, Laurențiu Drăghici a fost suspendat din funcție.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi acționat după un plan prestabilit și că ar fi determinat angajații unei societăți private să sustragă aproximativ 2.500 de kilograme de înscrisuri oficiale. Printre documentele respective s-ar fi aflat și unele clasificate drept secrete de serviciu.

Potrivit datelor transmise de Judecătoria Ploiești, documentele ar fi fost scoase din sediul instituției de către angajații unei societăți private, deși pentru unele dintre acestea termenul legal de păstrare nu expirase, iar altele aveau termen de păstrare permanent.

Astfel, potrivit documentelor din dosar, aproximativ 1.500 de kilograme dintre înscrisurile scoase din sediul Poliției ar fi fost distruse prin incendiere.

Judecătoria Ploiești a apreciat că fapta prezintă un grad ridicat de periculozitate, având în vedere natura înscrisurilor și rolul acestora ca documente emise de o instituție publică. Instanța a luat în considerare și experiența profesională a inculpatului, care avea peste 20 de ani de vechime ca polițist.

„În ceea ce privește fapta săvârșită, aceasta relevă un grad ridicat de periculozitate, fiind vorba despre o infracțiune care protejează integritatea actelor ce emană de la o instituție publică, precum și forța probantă a înscrisurilor oficiale și încrederea societății în capacitatea autorităților de a conserva documentele care nu se supun procedurii de distrugere. Inculpatul, deși are profesia de polițist și o vechime considerabilă în muncă (peste 20 de ani), a luat o decizie de-a dreptul șocantă, aceea de a scăpa de câteva tone de hârtie (înscrisuri), fără a cunoaște despre ce documente este vorba”, se mai menționează în documentul transmis de instanță.