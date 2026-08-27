Justitie

Acord de recunoaștere a vinovăţiei pentru fostul şef al Poliţiei Rutiere Ploieşti. Laurenţiu Drăghici şi-a aflat termenul de judecată

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Acord de recunoaștere a vinovăţiei pentru fostul şef al Poliţiei Rutiere Ploieşti. Laurenţiu Drăghici şi-a aflat termenul de judecatăJustiție. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Fostul şef al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, comisarul Laurenţiu Drăghici, a făcut un pas decisiv în dosarul penal în care este cercetat. Anchetat pentru distrugerea neautorizată a unor documente oficiale ale instituţiei pe care le-a incendiat, acesta a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii. Dosarul a fost deja înregistrat pe rolul instanţei, unde judecătorii urmează să analizeze şi să decidă dacă validează înţelegerea dintre inculpat şi anchetatori, conform news.ro.

Acord de recunoaștere a vinovăţiei pentru fostul şef al Poliţiei Rutiere Ploieşti. Laurenţiu Drăghici şi-a aflat termenul de judecată

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti a trimis oficial dosarul către Judecătoria Ploieşti. Obiectul cauzei îl constituie sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei care îl vizează pe comisarul Laurenţiu Drăghici. În această fază a procedurii, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova s-a constituit parte vătămată. Magistraţii au analizat cererea şi au stabilit deja primul termen de judecată, stabilit pentru data de 23 septembrie, când instanţa va decide dacă acceptă pedeapsa convenită între procurori şi fostul comandant.

Dosar penal

Dosar penal Sursa foto: EVZ

Acte arse pe câmp şi birouri inundate

Cazul care a zguduit structura din Prahova a ieşit la iveală în prima parte a acestui an, când la Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Ploieşti s-au înregistrat două incidente grave. Într-o primă fază, mai multe documente oficiale au fost scoase ilegal din sediul instituţiei şi incendiate pe un câmp din apropiere. La doar două săptămâni de la prima distrugere, un alt eveniment straniu a avut loc în interiorul aceleiaşi clădiri: un robinet de la reţeaua de apă a fost lăsat deschis intenţionat într-un birou, iar inundaţia provocată a distrus un alt lot de acte oficiale.

Control judiciar şi interdicţia de a profesa

Cercetările derulate de anchetatori au indicat că ambele evenimente au fost provocate de şeful de la acel moment al Poliţiei Rutiere Ploieşti, Laurenţiu Drăghici. În urma probatoriului administrat, comisarul a fost plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar, primind totodată interdicţia de a-şi mai exercita funcţia de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

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