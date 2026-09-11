Omar Hayssam, condamnat pentru terorism, eliberat din închisoare

Omar Hayssam a fost eliberat condiționat de Tribunalul Ilfov. Instanța a luat această decizie vineri, pe motive medicale.

Omar Hayssam executa o pedeapsă de 24 de ani și patru luni de închisoare pentru terorism, pronunțată în anul 2015.

Decizia de eliberare a Tribunalului Ilfov este definitivă și executorie.

Hayssam a solicitat întreruperea executării pedepsei pentru a putea urma tratamente medicale în străinătate, invocând mai multe afecțiuni grave care i-ar pune viața în pericol.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ilfov sub numărul 348/93/2025.

Teroristul Omar Hayssam execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare după condamnarea din dosarul răpirii celor trei jurnaliști români în Irak, caz care a provocat un scandal major în România în 2005.

Deși sentința a fost pronunțată ulterior, Hayssam a reușit să plece din România în 2006, după ce obținuse o eliberare temporară motivată de probleme medicale. Dispariția sa a provocat atunci un scandal public de amploare, care a dus inclusiv la schimbări în conducerea serviciilor de informații.

Potrivit informațiilor din dosar, Penitenciarul Jilava s-a opus și de această dată solicitării privind întreruperea executării pedepsei.

Hayssam a formulat în mai multe rânduri cereri de eliberare sau întrerupere a executării pedepsei din motive medicale, însă autoritățile nu au mai aprobat astfel de solicitări după episodul din 2006.

Potrivit unor surse din cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor, Omar Hayssam suferă de maladia Parkinson și de hernie inghinală.

Simptomele bolii neurologice, în special tremurul accentuat, îl obligă să folosească un scaun cu rotile. Acesta este asistat permanent de un alt deținut pentru activitățile zilnice. Totuși, medicii au susținut în trecut că tratamentele și intervențiile necesare pot fi realizate în spitalele din sistemul penitenciar, fără să fie necesară eliberarea pe motive medicale.

Pe lângă dosarul privind răpirea jurnaliștilor, Omar Hayssam a mai fost judecat în alte patru cauze penale. Pedepsele pronunțate au însumat 64 de ani de închisoare, însă după contopire instanța a stabilit pedeapsa finală de 24 de ani și 4 luni, din care acesta a executat deja mai mult de jumătate.

În fața instanței, Hayssam a solicitat și luarea în calcul a perioadei petrecute în detenție în Siria, unde susține că a fost închis aproximativ trei ani pentru presupuse relații cu cetățeni israelieni. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, Omar Hayssam are de achitat și un prejudiciu estimat la aproximativ 20 de milioane de euro.