Max Verstappen, pilotul echipei Red Bull, a câștigat duminică Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, după ce a plecat din pole position pe circuitul stradal Marina Bay. Olandezul obține astfel a doua victorie consecutivă din acest sezon și încheie un weekend excelent, în care s-a impus și în cursa sprint.

Pe locul al doilea s-a clasat Charles Leclerc, de la Ferrari, în timp ce Kimi Antonelli, pilotul Mercedes, a completat podiumul, terminând pe poziția a treia. Rezultatul îi permite lui Antonelli să își mărească avantajul în clasamentul general față de coechipierul său, George Russell.

Piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, au încheiat cursa pe locurile patru și cinci. Lewis Hamilton, aflat la volanul celui de-al doilea monopost Ferrari, a terminat pe poziția a șasea.

Liam Lawson a ocupat locul al șaptelea pentru Racing Bulls, contribuind cu puncte importante la rezultatul echipei. Nico Hülkenberg, de la Audi, s-a clasat pe poziția a opta.

George Russell și Isack Hadjar au reușit, la rândul lor, să intre în primii zece, după ce au pornit din poziții dificile. Russell a plecat din coada plutonului, în timp ce Hadjar a început cursa din pit lane. Cei doi au recuperat teren pe parcurs și au ocupat locurile nouă, respectiv zece.

Victoria din Singapore confirmă forma bună a lui Verstappen, care a reușit să transforme pole position-ul într-un succes pe unul dintre circuitele stradale solicitante din calendarul Formulei 1.

În același timp, rezultatul lui Antonelli aduce un nou avantaj în lupta internă de la Mercedes, în raport cu Russell.

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 va fi Marele Premiu al Statelor Unite, programat pentru 25 octombrie, pe circuitul din Austin, Texas.

Piloții vor avea astfel la dispoziție două săptămâni pentru pregătirea următoarei curse, într-un sezon în care fiecare rezultat poate influența clasamentele individuale și pe cele ale echipelor.