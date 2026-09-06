Sport

Kimi Antonelli, victorie spectaculoasă la Monza. Pilotul Mercedes a revenit de pe locul 19

Comentează știrea
Kimi Antonelli, victorie spectaculoasă la Monza. Pilotul Mercedes a revenit de pe locul 19Kimi Antonelli. Sursa foto: Facebook/Formula 1
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Kimi Antonelli a obținut duminică una dintre cele mai spectaculoase victorii ale sezonului de Formula 1, câștigând Marele Premiu al Italiei de la Monza după o revenire impresionantă de pe locul 19.

Pentru pilotul Mercedes, succesul are o semnificație aparte. Antonelli a obținut astfel cea de-a șaptea victorie a sa din acest an și primul său triumf pe circuitul de la Monza, în fața propriilor suporteri.

Coechipierul său de la Mercedes, George Russell, a încheiat cursa pe locul al doilea, astfel că echipa germană a obținut o nouă dublă. Max Verstappen, pilotul Red Bull Racing, a completat podiumul.

Mercedes, a treia dublă din acest sezon

La finalul Marelui Premiu al Italiei, Mercedes a reușit să își treacă în cont a treia dublă din acest sezon, după victoria lui Kimi Antonelli și locul secund ocupat de George Russell.

Max Verstappen a terminat pe poziția a treia cu monopostul Red Bull Racing. Olandezul a fost urmat de cei doi piloți McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.

Lewis Hamilton, pilot Ferrari, a încheiat cursa pe locul al șaselea.

Pentru Ferrari, cursa de la Monza a fost marcată de abandonul lui Charles Leclerc. Pilotul monegasc a ieșit violent de pe pistă încă din al doilea tur și nu a mai putut continua cursa.

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli. Sursa foto: Facebook

Pierre Gasly, locul 7 după primul pole position din carieră

Pierre Gasly a pornit în Marele Premiu al Italiei dintr-o poziție excelentă, după ce obținuse primul pole position din cariera sa în Formula 1.

Pilotul Alpine nu a reușit însă să mențină ritmul impus de principalii competitori în timpul cursei și a terminat pe locul al șaptelea.

Urmează Marele Premiu al Spaniei

Marele Premiu al Italiei a reprezentat etapa a 14-a a sezonului de Formula 1. Următoarea etapă va avea loc săptămâna viitoare, în Spania. Marele Premiu al Spaniei se va desfășura la Madrid.

Stiri calde

20:28 - Lamine Yamal, dublă în meciul Valencia - Barcelona: 0-5. Catalanii au patru victorii consecutive în La Liga

20:13 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 septembrie 2026. Microbii din Antarctica

20:05 - Cutremur politic în Germania. Partidul de extremă dreaptă câștigă alegerile regionale

19:56 - Plan special pregătit de Brigada Rutieră pentru prima zi de școală. Ce trebuie să știe șoferii

19:45 - Trei ore de discuții între Zelenski și emisarii lui Trump. Ce s-a negociat și ce urmează pentru pacea din Ucraina

19:37 - UE răspunde presiunilor lui Trump în Groenlanda. Ursula Von der Leyen anunță sprijin și investiții

HAI România!

Nimic fără Dumnezeu

Nimic fără Dumnezeu

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Proiecte speciale