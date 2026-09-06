Kimi Antonelli a obținut duminică una dintre cele mai spectaculoase victorii ale sezonului de Formula 1, câștigând Marele Premiu al Italiei de la Monza după o revenire impresionantă de pe locul 19.

Pentru pilotul Mercedes, succesul are o semnificație aparte. Antonelli a obținut astfel cea de-a șaptea victorie a sa din acest an și primul său triumf pe circuitul de la Monza, în fața propriilor suporteri.

Coechipierul său de la Mercedes, George Russell, a încheiat cursa pe locul al doilea, astfel că echipa germană a obținut o nouă dublă. Max Verstappen, pilotul Red Bull Racing, a completat podiumul.

La finalul Marelui Premiu al Italiei, Mercedes a reușit să își treacă în cont a treia dublă din acest sezon, după victoria lui Kimi Antonelli și locul secund ocupat de George Russell.

Max Verstappen a terminat pe poziția a treia cu monopostul Red Bull Racing. Olandezul a fost urmat de cei doi piloți McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.

Lewis Hamilton, pilot Ferrari, a încheiat cursa pe locul al șaselea.

Pentru Ferrari, cursa de la Monza a fost marcată de abandonul lui Charles Leclerc. Pilotul monegasc a ieșit violent de pe pistă încă din al doilea tur și nu a mai putut continua cursa.

Pierre Gasly a pornit în Marele Premiu al Italiei dintr-o poziție excelentă, după ce obținuse primul pole position din cariera sa în Formula 1.

Pilotul Alpine nu a reușit însă să mențină ritmul impus de principalii competitori în timpul cursei și a terminat pe locul al șaptelea.

Marele Premiu al Italiei a reprezentat etapa a 14-a a sezonului de Formula 1. Următoarea etapă va avea loc săptămâna viitoare, în Spania. Marele Premiu al Spaniei se va desfășura la Madrid.