Pierre Gasly a obținut, spre surprinderea generală, primul pole position din cariera sa în Formula 1, sâmbătă, în calificările pentru Marele Premiu al Italiei, pe circuitul de la Monza. Pilotul francez de la Alpine a fost mai rapid decât George Russell (Mercedes) și Oscar Piastri (McLaren).

Gasly a stabilit timpul de referință în 1:21.786, devansându-l pe Russell cu numai 0,060 secunde. Piastri a ocupat locul al treilea, la mai puțin de o zecime de secundă de pilotul Mercedes.

Francezul a avut un parcurs foarte bun pe tot parcursul sesiunii de calificări și a fost constant în partea superioară a clasamentului. Performanța sa a venit la Monza, circuit pe care Gasly a obținut și prima victorie din cariera sa în Formula 1, în 2020, pe atunci concurând pentru AlphaTauri.

Succesul de sâmbătă a reprezentat primul pole position al lui Gasly în Formula 1. Pentru Alpine, rezultatul a fost cu atât mai important cu cât și celălalt pilot al echipei, Franco Colapinto, a ajuns în ultima parte a calificărilor.

Charles Leclerc a fost al patrulea, în timp ce coechipierul său de la Ferrari, Lewis Hamilton, a ocupat locul al cincilea.

Max Verstappen s-a calificat al șaselea pentru Red Bull, iar Kimi Antonelli a fost al șaptelea în cealaltă mașină Mercedes. Italianul va avea însă de executat o penalizare și va pleca din partea din spate a grilei în cursa de duminică, după schimbarea motorului.

Penalizarea lui Antonelli modifică ordinea de start, astfel că Franco Colapinto va avansa pe grilă. Pilotul argentinian de la Alpine s-a clasat inițial pe locul al optulea în calificări.

Lando Norris a fost al nouălea, în timp ce Arvid Lindblad, de la Racing Bulls, a completat primele zece poziții ale calificărilor.

Pierre Gasly – Alpine George Russell – Mercedes Oscar Piastri – McLaren Charles Leclerc – Ferrari Lewis Hamilton – Ferrari Max Verstappen – Red Bull Kimi Antonelli – Mercedes Franco Colapinto – Alpine Lando Norris – McLaren Arvid Lindblad – Racing Bulls

Kimi Antonelli va pleca însă din coada grilei din cauza penalizării pentru schimbarea motorului.

Marele Premiu al Italiei este programat duminică, 6 septembrie, pe circuitul Autodromo Nazionale Monza.