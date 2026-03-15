Formula 1. Kimi Antonelli, al doilea cel mai tânăr campion de Grand Prix din istorie

Pilotul italian Kimi Antonelli, de la Mercedes, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, desfășurat la Shanghai, obținând astfel prima sa victorie în cariera de F1. La doar 19 ani și 201 zile, Antonelli devine al doilea cel mai tânăr pilot care triumfă într-un Grand Prix, după Max Verstappen, care câștiga la 18 ani în 2016 la Madrid.

Este totodată primul italian care se impune într-un Grand Prix de la succesul lui Giancarlo Fisichella în Malaysia, în 2006. Pe locul doi s-a clasat britanicul George Russell, tot de la Mercedes, iar podiumul a fost completat de Lewis Hamilton, pilot Ferrari.

Charles Leclerc, colegul lui Hamilton, a terminat pe locul patru, în timp ce britanicul Oliver Bearman, de la Haas, a ocupat poziția a cincea.

Max Verstappen a fost nevoit să abandoneze în turul 47, comentând că fiecare tur în noua mașină este o adevărată provocare și că nu se bucură de noile reglementări implementate în 2026.

Cursa a început cu incidente încă din primul tur. Valtteri Bottas a atins monopostul colegului său Sergio Perez, iar Isack Hadjar s-a răsucit, aproape provocând o coliziune cu Oliver Bearman. Max Verstappen a avut un start lent, fiind depășit rapid și având dificultăți să recupereze poziții din cauza degradării pneurilor soft.

Intervenția Safety Car-ului a apărut în turul 11, după ce Lance Stroll a oprit monopostul pe circuit. Cursa a fost reluată în turul 13, iar piloții Ferrari, Lewis Hamilton și Charles Leclerc, au depășit pe rând pe George Russell, inițial liderul secund.

De-a lungul cursei, bătălia pentru podium a fost intensă. În turul 20, Antonelli conducea la doar o secundă față de Hamilton, însă italianul și-a menținut ritmul și a început să se distanțeze. Russell a trecut de Hamilton și Leclerc în tururile 28–36, încercând să urce pe podium, însă Antonelli a reușit să păstreze un avans confortabil.

Max Verstappen a abandonat în turul 47, după ce monopostul său a cedat. Între timp, în turul 54, Antonelli a avut un moment tensionat, blocând roțile-față înainte de un viraj, dar s-a redresat rapid și s-a apropiat de linia de sosire ca lider sigur.