Cursele din Bahrain și Arabia Saudită din Formula 1 se anulează din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Formula 1. Sursa foto: Facebook
Campionatul mondial de Formula 1 ar putea suferi modificări majore în calendarul sezonului actual, după ce organizatorii analizează anularea etapelor programate în Orientul Mijlociu. Potrivit unor informații provenite din paddock-ul competiției, cursele din Bahrain International Circuit și Jeddah Corniche Circuit ar urma să fie anulate.

Decizia ar fi fost luată în contextul escaladării conflictului din regiune, după atacurile lansate asupra Iranului de către Statele Unite și Israel. Surse apropiate organizatorilor competiției au indicat că anunțul oficial ar putea fi făcut în cursul acestui weekend.

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează calendarul competiției

Cursele de Formula 1 programate în Bahrain și Arabia Saudită erau prevăzute pentru datele de 12 aprilie și 19 aprilie. În ultimele săptămâni, însă, situația de securitate din regiune s-a deteriorat, iar organizatorii au început să analizeze scenarii alternative.

Inițial, conducerea Formula 1 a preferat să evite o decizie rapidă, în speranța că tensiunile geopolitice se vor reduce într-un interval scurt de timp. Evoluțiile recente au arătat însă că această variantă este puțin probabilă.

Potrivit informațiilor publicate de publicația sportivă Sportal.bg, oficialii competiției ar fi decis anularea celor două etape, considerând că organizarea lor în condiții de siguranță este dificilă în actualul context regional.

Formula 1. Sursa foto: https://www.facebook.com/Formula1

Organizatorii nu au identificat încă locații alternative

Sursele citate susțin că, în acest moment, nu există planuri pentru mutarea curselor în alte țări. Calendarul competițional este foarte strâns, iar timpul rămas până la datele programate pentru cele două etape este de aproximativ o lună.

În aceste condiții, găsirea unor circuite alternative care să poată găzdui evenimentele într-un interval atât de scurt este considerată improbabilă.

Dacă decizia de anulare va fi confirmată oficial, sezonul actual de Formula 1 ar urma să fie redus de la 24 la 22 de curse.

O pauză lungă în calendarul sezonului

Anularea etapelor din Orientul Mijlociu ar produce și o modificare semnificativă a ritmului competiției.

După desfășurarea Marele Premiu al Japoniei, programat pe 29 martie, calendarul ar intra într-o pauză de peste o lună.

Următoarea etapă ar deveni astfel Marele Premiu de la Miami, programat pentru data de 3 mai.

O astfel de pauză ar fi neobișnuită pentru un sezon modern de Formula 1, în care calendarul este conceput pentru a menține un ritm constant al competițiilor pe parcursul întregului an.

Confirmarea oficială este așteptată în acest weekend

În acest moment, organizatorii Formula 1 nu au anunțat oficial anularea etapelor din Bahrain și Arabia Saudită. Totuși, informațiile provenite din interiorul paddock-ului indică faptul că decizia a fost deja discutată și ar putea fi comunicată public în scurt timp.

Dacă anularea va fi confirmată, aceasta ar reprezenta una dintre cele mai importante modificări ale calendarului competițional din ultimii ani, provocată direct de evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.

