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Lando Norris a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Țărilor de Jos

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Lando Norris a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Țărilor de JosLando Norris. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Lando Norris a câștigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Țărilor de Jos, disputat la Zandvoort, după o cursă în care a fost nevoit să recupereze conducerea. Pilotul McLaren, campion mondial în 2025, l-a depășit decisiv pe Kimi Antonelli în turul 54 și a obținut a doua victorie din actualul sezon.

Lando Norris a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Țărilor de Jos

Lando Norris s-a impus în Marele Premiu al Olandei după o cursă în care a plecat din pole position, dar a pierdut temporar conducerea după reluarea competiției. Cursa fusese întreruptă în urma unui accident suferit de Max Verstappen la scurt timp după start. Pilotul olandez a scăpat nevătămat.

La reluarea cursei, Kimi Antonelli a reușit să treacă în fața lui Norris. Britanicul a rămas însă aproape și a revenit ulterior în lupta pentru prima poziție.

În turul 54 din cele 72, Norris l-a depășit pe exterior pe Antonelli în primul viraj, printr-o manevră pe care a descris-o după cursă drept decisivă.

Ulterior, pilotul McLaren a preluat conducerea de la Lewis Hamilton înainte de încheierea turului.

Russell și Antonelli au completat podiumul

Lando Norris a trecut primul linia de sosire, în fața celor două monoposturi Mercedes.

George Russell a încheiat pe poziția a doua, iar Kimi Antonelli, liderul clasamentului, s-a clasat al treilea.

Cei doi piloți Ferrari, Lewis Hamilton și Charles Leclerc, au terminat pe locurile 4 și 5.

Lando Norris

Lando Norris. Sursă foto: Facebook

Norris: „Una dintre victoriile mele cele mai bune!”

După cursă, britanicul a vorbit despre ritmul mașinii și despre momentul care i-a adus victoria.

„O cursă bună, o luptă frumoasă. Una dintre victoriile mele cele mai bune! Ritmul a fost foarte bun şi am făcut un management perfect. Sunt extrem de fericit şi mă bucur foarte mult să câştig ultima cursă aici în Zandvoort. (n.r: despre depăşirea lui Antonelli) A fost o depăşire minunată. Ştiam că nu o să am multe şanse. Am văzut că Lewis s-a apărat şi am ştiut că acela este momentul meu. Asta mi-a câştigat cursa. Am avut o singură şansă să trec şi să câştig. Sunt foarte fericit.

(n.r: Vrei să faci un comeback a la Max Verstappen sezonul trecut?) Deocamdată iau fiecare cursă în parte. E foarte bine că am avut această vacanţă. E foarte bine că am revenit cu victorie după. Mă bucur că maşina se simte bine, sunt foarte multe lucruri pe care le-am ajustat. Vom mai învăţa foarte multe, sunt sigur.

Toată lumea a depus o muncă fantastică. Victoria a venit destul de greu, mai greu decât ne-am fi dorit. Au fost oportunităţi pentru toţi, noi am avut însă şansa la victorie, pentru că am ţinut focusul pe cursă, ceea ce îmi doresc în continuare”, a declarat Lando Norris.

„Lupta continuă”

Campionul mondial en titre a rezistat în ultimele tururi cu pneuri uzate și a reușit să păstreze prima poziție până la final.

„Lupta continuă”, a spus el prin stația radio a echipei.

Următoarea etapă din sezonul de Formula 1 este Marele Premiu al Italiei, programat pe 6 septembrie, la Monza.

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