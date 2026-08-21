Lewis Hamilton spune este pregătit pentru reluarea sezonului de Formula 1 și susține că perioada de pauză din această vară l-a ajutat să atingă o formă fizică pe care nu a mai avut-o în cei 20 de ani de carieră.

La 41 de ani, pilotul britanic continuă lupta pentru al optulea titlu mondial și spune că este mai bine pregătit ca niciodată pentru partea decisivă a campionatului.

Hamilton se află în prezent pe locul al doilea în clasamentul piloților, la 50 de puncte în urma lui Kimi Antonelli, fostul său coleg de la Mercedes, care a preluat locul britanicului în echipa germană și care urmează să împlinească 20 de ani.

Pilotul Ferrari a vorbit despre pregătirea sa înaintea Marelui Premiu al Olandei, competiție care marchează revenirea campionatului după pauza de vară.

„Nu am mai avut niciodată astfel de vacanţe de vară în toate campionatele mondiale” la care am participat, a declarat Hamilton în fața jurnaliștilor, înaintea cursei de la Zandvoort.

Britanicul a explicat că, în mod obișnuit, perioada de pauză dintre curse reprezintă pentru el o ocazie de relaxare, însă în acest an a ales să acorde o atenție mult mai mare pregătirii fizice.

„Am profitat de ocazie pentru a ridica ştacheta şi a mă antrena timp de trei săptămâni”, a spus pilotul, care consideră că efortul depus în această perioadă îl poate ajuta în lupta pentru titlu.

Hamilton a recunoscut că vacanța nu a fost dedicată exclusiv antrenamentelor. Pilotul a fost prezent în mai multe ipostaze mondene și a publicat pe rețelele sociale imagini din timpul verii, inclusiv fotografii în compania lui

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Cu toate acestea, britanicul insistă că pregătirea fizică a reprezentat o prioritate în această pauză competițională.

„Nu am fost niciodată atât de în formă la întoarcerea din vacanţa de vară în ultimii 20 de ani”, a afirmat Hamilton.

Declarația vine într-un moment important al sezonului, când diferența de 50 de puncte față de lider poate fi recuperată în cursele rămase, iar experiența britanicului ar putea deveni un avantaj în duelul cu un adversar mult mai tânăr.

De altfel, septuplul campion mondial a vorbit și la începutul sezonului despre nivelul său de pregătire fizică, afirmând că activitatea sportivă desfășurată între curse îl ajută să rămână competitiv în fața unor piloți cu 10, 15 sau chiar 20 de ani mai tineri.

În condițiile unui calendar extrem de solicitant, care presupune aproximativ 20 de curse de Grand Prix desfășurate pe circuite din întreaga lume, Lewis Hamilton consideră că modul în care își gestionează timpul dintre competiții poate avea un rol important.

Britanicul traversează primul său sezon la Ferrari după despărțirea de Mercedes, iar începutul aventurii în echipa italiană nu a fost unul conform așteptărilor. Totuși, rezultatele recente și poziția ocupată în clasament îi permit să spere în continuare la un al optulea titlu mondial.

La revenirea în competiție, Hamilton transmite că este pregătit să profite de fiecare oportunitate și că forma sa fizică nu reprezintă un motiv de îngrijorare, în ciuda vârstei.