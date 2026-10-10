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Max Verstappen câștigă sprintul din Singapore. Ploaia și accidentele au schimbat cursa

Max Verstappen câștigă sprintul din Singapore. Ploaia și accidentele au schimbat cursaMax Verstappen / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Max Verstappen, pilotul echipei Red Bull, a câștigat cursa sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore, desfășurată sâmbătă, 10 octombrie 2026, după o întârziere de 30 de minute provocată de ploaie.

Lewis Hamilton, de la Ferrari, a terminat pe locul al doilea, iar Charles Leclerc a completat podiumul, într-o cursă marcată de numeroase abandonuri și de accidentul lui George Russell.

Victoria îi aduce lui Verstappen al doilea succes consecutiv, după ce pilotul olandez s-a impus și la Marele Premiu al Bahrainului, desfășurat săptămâna trecută. Rezultatul din Singapore oferă un nou punct de interes înaintea cursei principale, programate duminică.

Verstappen, urmat de cei doi piloți Ferrari

Max Verstappen a încheiat sprintul pe prima poziție, în fața lui Lewis Hamilton, care a obținut locul al doilea pentru Ferrari. Charles Leclerc, coechipierul britanicului, a terminat pe poziția a treia.

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Kimi Antonelli, de la Mercedes, a ocupat locul al patrulea, în timp ce Liam Lawson, pilotul Racing Bulls, a încheiat pe cinci.

Clasamentul primilor cinci reflectă distribuția rezultatelor între mai multe echipe importante din Formula 1. Pentru Verstappen, victoria confirmă forma bună din ultimele etape, în timp ce piloții Ferrari au obținut două poziții pe podium în cursa scurtă din Singapore.

Ploaia a întârziat startul cu 30 de minute

Condițiile meteo au influențat desfășurarea evenimentului încă dinaintea startului. Ploaia a determinat o întârziere de 30 de minute, într-un context în care aderența redusă și vizibilitatea pot complica evoluția monoposturilor pe circuitul stradal din Singapore.

Pista îngustă, delimitată de ziduri, lasă puțin spațiu pentru corectarea greșelilor. În aceste condiții, orice pierdere a controlului poate avea consecințe importante asupra rezultatului, iar incidentele pot determina intervenția mașinii de siguranță.

George Russell, implicat într-un accident

Unul dintre cele mai importante incidente ale sprintului l-a avut în prim-plan pe George Russell, pilotul Mercedes. Acesta a trecut peste o linie de delimitare, a pierdut controlul monopostului și s-a întors înainte de a lovi zidul.

George Russell

George Russell / sursa foto: captură video

Accidentul a contribuit la întreruperea ritmului normal al cursei și la intervenția mașinii de siguranță. În urma incidentului, mai mulți piloți au fost nevoiți să își adapteze strategia în funcție de situația de pe circuit.

Nouă abandonuri în cursa sprint

Sprintul din Singapore s-a încheiat cu nouă abandonuri, un număr ridicat pentru o cursă de acest format. Printre piloții care nu au ajuns la final s-a numărat și Isack Hadjar, care a fost nevoit să se retragă în perioada în care pe circuit se afla mașina de siguranță.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, abandonul lui Hadjar ar fi fost provocat de o posibilă problemă la motorul monopostului său Red Bull. Cauza exactă nu este însă confirmată în informațiile disponibile.

Numărul mare de abandonuri subliniază dificultățile întâmpinate de piloți pe circuitul din Singapore, unde condițiile meteo și configurația traseului pot influența semnificativ desfășurarea unei curse.

Marele Premiu din Singapore continuă duminică

Atenția se îndreaptă acum spre cursa principală a Marelui Premiu din Singapore, programată duminică, 11 octombrie 2026. Rezultatul sprintului oferă un reper pentru evaluarea formei piloților, însă cursa principală reprezintă o provocare diferită, prin distanță și prin strategiile necesare.

Victoria lui Max Verstappen și cele două locuri pe podium obținute de Ferrari reprezintă principalele rezultate ale sprintului. Condițiile meteo și incidentele produse pe circuit rămân, la rândul lor, elemente importante pentru desfășurarea weekendului de Formula 1.

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