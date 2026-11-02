Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, după ce a încheiat pe locul al treilea Marele Premiu al Mexicului, disputat duminică pe circuitul Autodromo Hermanos Rodriguez. Cursa a fost câștigată de olandezul Max Verstappen (Red Bull), urmat de britanicul Lewis Hamilton (Ferrari).

Antonelli, care mai avea nevoie de două puncte pentru a-și asigura titlul, a devenit campion mondial la vârsta de 20 de ani și 68 de zile. Italianul a încheiat cursa în spatele lui Verstappen și Hamilton.

Kimi Antonelli îi succede în palmaresul Campionatului Mondial britanicului Lando Norris (McLaren).

Pilotul Mercedes și-a asigurat titlul după ce a terminat pe podium în Marele Premiu al Mexicului, etapa a 19-a a sezonului, din cele 23 programate.

Verstappen a obținut victoria, cu un timp de 2 ore, 20 de minute și 28,772 secunde, în timp ce Hamilton a terminat la 0,799 secunde de olandez. Antonelli a sosit la 4,006 secunde de câștigător.

Marele Premiu al Mexicului a fost întrerupt în turul 46, după accidentul finlandezului Valtteri Bottas (Cadillac), care a ieșit de pe pistă în urma unei probleme mecanice.

În timp ce Antonelli intra la boxe pentru schimbarea pneurilor, iar Verstappen conducea cursa, Bottas a frânat pe linia dreaptă a standurilor pentru virajul 1. Suspensia față stânga a monopostului s-a rupt, iar mașina a intrat în derapaj și a lovit violent barierele de protecție.

Pilotul finlandez a avut nevoie de câteva minute pentru a ieși din cockpit, după intrarea Safety Car-ului și afișarea steagului roșu. Bottas a reușit să părăsească singur monopostul și a fost transportat la centrul medical pentru examinări, potrivit echipei Cadillac.

La momentul întreruperii, Verstappen era lider, urmat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), Antonelli și Hamilton. Britanicul plecase din pole position, însă fusese depășit la începutul cursei de coechipierul său și de Verstappen.

După o pauză de peste 40 de minute, cursa a fost reluată pentru ultimele 25 de tururi.

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 2 h 20:28.772 (305,354 km) 2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari), la 0.799 3. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes), la 4.006 4. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari), la 10.707 5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes), la 11.778 6. George Russell (Marea Britanie/Mercedes), la 12.263 7. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull), la 20.899 8. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi), la 22.041 9. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull), la 22.503 10. Ryo Hirakawa (Japonia/Haas-Ferrari), la 25.373 11. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes), la 27.562 12. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes), la 28.638 13. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes), la 29.475 14. Nico Hulkenberg (Germania/Audi), la 29.977 15. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes), la 30.204 16. Sergio Perez (MexicX/Cadillac-Ferrari), la 30.695 17. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes), la 51.483

Cel mai rapid tur al cursei: Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:19.268 în turul 52 (viteză medie: 267,543 km/h)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda): problemă mecanică în turul 6 Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda): problemă mecanică în turul 6 Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari): accident în turul 43 Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari): problemă mecanică în turul 48 Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull): accident în turul 59

1. Kimi Antonelli (Italia) 380 puncte - campionat 2. Max Verstappen (Olanda) 261 3. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 259 4. George Russell (Marea Britanie) 250 5. Charles Leclerc (Monaco) 245 6. Lando Norris (Marea Britanie) 221 7. Oscar Piastri (Australia) 144 8. Isack Hadjar (Franţa) 107 9. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 83 10. Pierre Gasly (Franţa) 42 11. Arvid Lindblad (Marea Britanie) 38 12. Franco Colapinto (Argentina) 27 13. Oliver Bearman (Marea Britanie) 23 14. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 15. Nico Hulkenberg (Germania) 13 16. Esteban Ocon (Franţa) 7 17. Fernando Alonso (Spania) 7 18. Carlos Sainz Jr (Spania) 7 19. Alexander Albon (Thailanda) 5 20. Yuki Tsunoda (Japonia) 1 21. Ryo Hirakawa (Japonia) 1 22. Lance Stroll (Canada) 0 23. Valtteri Bottas (Finlanda) 0 24. Sergio Perez (Mexic) 0

1. Mercedes 630 puncte 2. Ferrari 504 3. Red Bull 382 4. McLaren-Mercedes 365 5. Racing Bulls-Red Bull 108 6. Alpine-Mercedes 69 7. Haas-Ferrari 31 8. Audi 27 9. Williams-Mercedes 12 10. Aston Martin-Honda 7 11. Cadillac-Ferrari 0