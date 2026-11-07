Michael Sanft, avocatul care l-a reprezentat pe Duane „Keffe D” Davis în procesul privind uciderea rapperului Tupac Shakur, a fost găsit mort vineri, 6 noiembrie 2026, în locuința sa. Avocatul avea 55 de ani, iar autoritățile nu au stabilit, până în prezent, circumstanțele decesului, potrivit publicației USA Today. Sanft devenise cunoscut după ce l-a apărat pe Davis în procesul încheiat cu o condamnare la închisoare.

Michael Sanft, unul dintre avocații cunoscuți din statul american Nevada, a fost descoperit fără viață în apartamentul său, potrivit informațiilor apărute în presa din Statele Unite. Publicația USA Today l-a descris drept un „avocat de renume din Nevada”. Sanft își desfășura activitatea în principal în Las Vegas, unde a reprezentat numeroși clienți în dosare penale.

Numele său a devenit cunoscut în afara mediului juridic în vara anului 2026, odată cu procesul lui Duane „Keffe D” Davis, fost membru al unei bande, judecat pentru implicarea în uciderea rapperului Tupac Shakur.

Davis a fost condamnat în octombrie la o pedeapsă care presupune executarea a cel puțin 40 de ani de închisoare pentru crima comisă în urmă cu aproximativ trei decenii.

Avocatul anunțase, înainte ca instanța să pronunțe sentința, că intenționa să formuleze apel împotriva unei eventuale condamnări a clientului său. După aflarea verdictului, Michael Sanft a discutat cu jurnaliștii postului local FOX5 despre modul în care echipa de apărare gestionase cazul.

„Am avut cea mai bună echipă posibilă pentru acest caz (…). Ne-am făcut partea noastră de muncă. Nu văd ce am fi putut face altfel”.

Moartea avocatului a provocat reacții inclusiv în rândul reprezentanților acuzării care au participat la proces. Marc DiGiacomo, unul dintre procurorii implicați în dosar, a declarat pentru Las Vegas Review-Journal că Sanft era apreciat în comunitatea juridică locală.

„Michael Sanft era unul dintre cei mai buni avocaţi ai apărării din Las Vegas, iar Las Vegas a pierdut un avocat bun, dar, ceea ce este mai important pentru mine, am pierdut un prieten”, a declarat procurorul.

Potrivit acestuia, avocatul păstra, de regulă, relații „cordiale” cu procurorii, în ciuda pozițiilor diferite pe care le aveau în instanță.

Michael Sanft a copilărit în Tonga, un stat insular din Polinezia, înainte ca familia sa să se stabilească în San Diego, în Statele Unite. La momentul mutării, avea 12 ani. Și-a început cariera de avocat în 2002, iar de-a lungul activității profesionale a gestionat peste 150 de dosare. Printre cei care au reacționat la vestea morții sale se numără Michael Sloan, executor judecătoresc în comitatul Clark și prieten al avocatului.

„Era una dintre acele persoane care făceau viaţa mai frumoasă pentru toţi cei din jurul ei”, a declarat Sloan pentru Las Vegas Review-Journal.

Și avocatul Dan Hill, care îl cunoștea personal pe Michael Sanft, a vorbit despre calitățile sale profesionale.

„Era un avocat şi un orator cu un talent înnăscut”, a declarat acesta.

Circumstanțele în care a murit Michael Sanft nu sunt cunoscute deocamdată.