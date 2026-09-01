Juriul din Las Vegas l-a condamnat luni pe Duane „Keffe D” Davis pentru crimă de gradul întâi în cazul asasinării rapperului Tupac Shakur din 1996.

Davis, singura persoană pusă vreodată sub acuzare în acest dosar, care a rămas nerezolvat timp de aproape 30 de ani, a fost găsit vinovat după aproximativ trei ore de deliberări. Anunțul a fost făcut de CNN.

În timpul pledoariilor finale, procurorii au susținut că Davis și nepotul său, Orlando „Baby Lane” Anderson, l-au urmărit și ucis pe Shakur. Motivația ar fi fost o altercație anterioară în care Anderson a fost implicat cu Tupac și anturajul său la hotelul MGM Grand, după un meci de box al lui Mike Tyson.

Procurorul-șef adjunct Binu Palal l-a descris pe Davis drept un „lider” al bandei South Side Compton Crips, subliniind că acesta a coordonat atacul și că a acționat din interes propriu.

Mai mult, acuzarea a folosit cartea de memorii a lui Davis, care detaliază atacul armat, drept o recunoaștere a vinovăției, chiar dacă a fost redactată împreună cu un coautor.

Avocatul apărării, Michael Sanft, a încercat să demonteze cazul acuzării susținând că relatările lui Davis din memoriile sale reprezintă doar o „ficțiune”.

El a subliniat inconsecvențele din diferitele declarații date de clientul său de-a lungul anilor și a atras atenția asupra absenței unor dovezi directe solide, precum lipsa documentelor care să ateste clar prezența lui Davis în Las Vegas în momentul crimei.

Momentul citirii verdictului a fost unul profund emoționant pentru familia lui Tupac Shakur. Sora sa, Sekyiwa „Set” Shakur, a fost văzută plângând discret, în timp ce alți membri ai familiei se țineau de mână. Fratele vitreg al rapperului, Mopreme Shakur, a ridicat pumnul în aer la ieșirea din sala de judecată.

Duane Davis își va afla sentința pe data de 13 octombrie 2026. El riscă o pedeapsă cu închisoarea pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Procurorii au renunțat la solicitarea unei circumstanțe agravante legate de apartenența la o bandă din cauza „problemelor logistice privind martorii”.

Într-un interviu acordat CNN în 1995, cu aproape un an înainte de a fi asasinat în Las Vegas, Tupac a vorbit despre cum un atac anterior, din noiembrie 1994, l-a schimbat profund.

„M-am împăcat cu moartea cu mult timp în urmă, așa că nu era ca și cum aș fi zis: «Doamne, te rog, nu mă lăsa să mor»”, declara Shakur la acea vreme.

„La vremea aceea (1994) credeam că nimeni nu mă va răni. Sunt Tupac, ei mă iubesc. (...) Chiar dacă știam că oamenii vor să mă omoare, mă gândeam că am făcut tot ce am vrut să fac”.