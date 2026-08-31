Sorin Oprescu, surprins la terasă în Grecia

Sorin Oprescu a fost surprins luni la o terasă de pe o insulă din Grecia, unde se află în continuare după ce autoritățile române nu au reușit să obțină extrădarea sa. Fostul primar general al Capitalei, condamnat definitiv într-un dosar de corupție, a transmis după apariția imaginilor că „se simte bine” și că încearcă „să ducă o viață normală”.

Fotografiile au fost realizate de turiști și transmise Știrilor PRO TV. În imagini, Sorin Oprescu apare așezat la o masă alături de un cuplu, iar lângă aceștia se vede și o frapieră în care se afla o băutură. După publicarea imaginilor, fostul edil a spus că „se simte bine” și că încearcă „să ducă o viață normală”.

Prezența sa la terasă apare în contextul în care, în procedurile privind extrădarea, apărarea lui Sorin Oprescu a invocat în fața instanțelor din Grecia inclusiv problemele sale de sănătate.

Curtea de Apel din Salonic a respins în noiembrie 2025 solicitarea autorităților române privind extrădarea fostului primar. A fost a doua procedură prin care România a încercat să îl aducă în țară pentru executarea pedepsei definitive.

Sorin Oprescu fusese reținut în Grecia în octombrie 2025, după ce a fost identificat pe aeroportul din Salonic. Fostul edil a fost dus încătușat la Parchetul Curții de Apel, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pe perioada procedurilor. La acel moment, Sorin Oprescu afirma că nu încerca să părăsească Grecia și că se afla la aeroport pentru a aștepta un prieten.

„Unde să plec din Grecia! Eu nu am plecat patru ani de zile. M-am dus să aștept un prieten. Asta e!”, declara Sorin Oprescu.

Fostul primar vorbea atunci și despre starea sa de sănătate.

„Am o serie întreagă de lucruri destul de serioase, încerc să nu le fac public. Mai e o rămășiță de bun-simț”, afirma fostul primar.

Sorin Oprescu a plecat în Grecia înainte ca instanța să pronunțe condamnarea definitivă din 2022. După decizie, autoritățile române au solicitat predarea sa, însă justiția din Grecia a respins prima cerere de extrădare. Printre argumentele analizate atunci s-au aflat și condițiile de detenție din penitenciarele din România.

Autoritățile române au reluat ulterior procedura și au susținut că situația din sistemul penitenciar s-a modificat, astfel încât motivele avute în vedere anterior nu mai erau valabile.

Cea de-a doua solicitare nu a dus însă la extrădarea lui Sorin Oprescu în România.

Sorin Oprescu fusese condamnat definitiv în 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare într-un dosar de corupție.

Curtea de Apel București a admis în 2025 o contestație formulată de fostul edil și i-a redus pedeapsa cu un an. Astfel, acesta are de executat 9 ani și 8 luni de închisoare.

Reducerea pedepsei a venit după ce una dintre infracțiunile pentru care fusese condamnat, abuzul în serviciu, a fost afectată de o decizie a Curții Constituționale referitoare la limitele incriminării.

Fostul edil are 73 de ani și se află în continuare în Grecia.