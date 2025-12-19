ÎCCJ respinge recursul în casație al lui Sorin Oprescu și menține condamnarea de 10 ani și 8 luni pentru corupție

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au respins cererea de recurs în casație formulată de fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu. În urma acestei decizii, pedeapsa de zece ani și opt luni de închisoare primită de acesta în dosarul de corupție rămâne definitivă, fără posibilitatea redeschiderii judecății pe această cale extraordinară de atac.

Hotărârea ÎCCJ confirmă sentința pronunțată de Curtea de Apel București în luna mai 2022, prin care Sorin Oprescu a fost condamnat pentru fapte de corupție. Decizia instanței supreme închide astfel definitiv parcursul juridic al dosarului pe fond în România.

Prin respingerea recursului în casație, ÎCCJ a menținut în integralitate decizia Curții de Apel București, care l-a condamnat pe Sorin Oprescu la 10 ani și 8 luni de închisoare. Recursul în casație este o cale extraordinară de atac, limitată strict la verificarea legalității hotărârii, nu a temeiniciei acesteia.

Judecătorii instanței supreme au constatat că motivele invocate de apărare nu se încadrează în cazurile prevăzute de lege pentru admiterea unei astfel de cereri. În consecință, condamnarea rămâne definitivă și executorie din punct de vedere al dreptului penal român.

În paralel cu procedurile judiciare din România, Sorin Oprescu se află în continuare în Grecia. Curtea de Apel din Salonic a respins, în data de 27 noiembrie, a doua cerere de extrădare formulată de statul român, decizie care a împiedicat până în prezent punerea în executare a pedepsei.

Fostul primar general nu a fost prezent la termenul de judecată de la Salonic, întrucât se afla internat într-o unitate medicală. Avocatul acestuia a depus la dosar documente medicale care ar indica o stare de sănătate precară, susținând că Sorin Oprescu nu ar putea beneficia de îngrijiri adecvate în regim de detenție, cu atât mai mult în penitenciarele din România.

Hotărârea Curții de Apel din Salonic prin care a fost respinsă cererea de extrădare nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Aceasta este a doua tentativă eșuată a autorităților române de a obține extrădarea lui Sorin Oprescu din Grecia.

Prima cerere de extrădare, formulată în 2022, a fost respinsă tot de instanțele elene, care au invocat atunci condițiile de detenție din România ca fiind necorespunzătoare standardelor europene. Această argumentație a fost esențială în decizia justiției din Grecia de a refuza predarea fostului edil.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat recent că România oferă în prezent condiții de detenție conforme standardelor europene. Potrivit acestuia, motivul invocat anterior de instanțele din Grecia, referitor la situația penitenciarelor românești, nu ar mai fi unul valid.

Declarațiile ministrului vin în contextul eforturilor autorităților române de a relua procedurile de extrădare și de a demonstra că statul român poate asigura respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022 la o pedeapsă de 10 ani și 8 luni de închisoare, după ce instanțele au stabilit că a primit mită în valoare de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor. Faptele au fost încadrate ca infracțiuni de corupție comise în perioada în care acesta ocupa funcția de primar general al Municipiului București.

Înainte de pronunțarea sentinței definitive, Sorin Oprescu a părăsit România și s-a stabilit în Grecia, unde a fost ulterior identificat și reținut pentru scurt timp, înainte ca instanțele elene să respingă extrădarea.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție confirmă definitiv condamnarea lui Sorin Oprescu în justiția română. Din punct de vedere juridic, pedeapsa este executorie, însă punerea sa în aplicare depinde în continuare de soluționarea procedurilor de extrădare aflate pe rolul instanțelor din Grecia.