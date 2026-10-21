Andrei Nistor a renunțat la funcția de prefect al Capitalei, în semn de protest față de numirea lui Marian Neacșu la conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe Facebook, fostul prefect a criticat decizia PSD și a transmis că o consideră „o sfidare pentru toți oamenii decenți din MAI”.

Andrei Nistor a contestat alegerea făcută de social-democrați, invocând condamnarea lui Marian Neacșu. Totodată, acesta a transmis că speră ca viitorul prefect să continue proiectele începute și să colaboreze cu funcționarii instituției.

„Mi se pare o sfidare pentru toți oamenii decenți din Ministerul Afacerilor Interne să le pui șef un condamnat. Dar PSD atât a putut. Sper ca măcar în funcția de prefect să nominalizeze o persoană cu capul pe umeri și să continue două proiecte importante pentru această instituție”, a scris Andrei Nistor.

Deși a demisionat, fostul prefect și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la continuarea proiectului de digitalizare a instituției. Potrivit acestuia, soluția tehnică a fost deja stabilită, iar finanțarea necesară a fost obținută de la Primăria Municipiului București (PMB).

„E totul pregătit, fonduri obținute de la PMB, soluția tehnică e aleasă. Tot ce trebuie făcut e să nu o blocheze. Îmi ofer sprijinul, gratuit, în caz de nevoie”, a transmis Nistor.

Andrei Nistor a ridicat și problema cheltuielilor pentru sediul Prefecturii Capitalei. În prezent, instituția plătește către RAAPPS o chirie de 50.000 de euro pe lună, la care se adaugă costurile pentru utilități.

Fostul prefect susține că această cheltuială ar putea fi evitată, având în vedere că o hotărâre de Guvern din 1994 prevede că Primăria Municipiului București trebuie să suporte costurile legate de spațiul în care funcționează Prefectura.

„O hoție pe față. Asta în condițiile în care există o hotărâre de guvern din 1994 prin care PMB trebuie să achite toate costurile locative ale Prefecturii. Soluțiile sunt simple, mai ales într-un guvern full PSD: Guvernul transferă clădirea actuală (str. Batiște 13, fosta ambasadă SUA) către MAI, cu destinație clară; Prefectura se mută în fosta Primărie S5, recent amenajată (bd. Elisabeta 29-31); Prefectura se mută înapoi de unde a plecat, în PMB”, a scris fostul prefect.

În mesajul său, fostul prefect a vorbit și despre experiența acumulată în timpul mandatului, perioadă în care instituția a trecut printr-un proces de reorganizare și a gestionat mai multe situații de urgență.

Acesta a subliniat că a întâlnit angajați profesioniști și i-a transmis viitorului titular al funcției să le permită să își desfășoare activitatea fără obstacole.

„Am trecut printr-o reorganizare a instituției, prin diverse situații de urgență și prin multe provocări. Am descoperit aici și funcționari profesioniști. Sper ca următorul prefect să îi lase să-și facă treaba, căci știu ce au de făcut. Să îi sprijine și să nu îi încurce”, a scris acesta.