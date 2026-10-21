Cătălin Predoiu a încheiat mandatul de ministru al Afacerilor Interne, iar Marian Neacșu a preluat conducerea instituției. Cei doi au participat la ceremonia de predare a mandatului, urmată de o ședință cu reprezentanții structurilor centrale și teritoriale ale ministerului, în cadrul căreia au fost prezentate prioritățile instituției.

Predoiu a declarat că, pe parcursul mandatului său, MAI a urmărit combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, a migrației ilegale și a traficului de persoane, precum și protecția frontierei și pregătirea pentru aderarea României la spațiul Schengen.

Printre domeniile menționate de fostul ministru s-au mai numărat intervențiile în situații de urgență, criminalitatea cibernetică, violența domestică, femicidul, amenințările hibride și campaniile de dezinformare.

„Am încercat să ridicăm nivelul de performanță, de eficiență”, a afirmat Predoiu, care a precizat că ministerul are permanent aproximativ 30.000 de angajați în acțiune. El a mulțumit personalului instituției și partenerilor interni și externi, susținând că activitatea desfășurată a contribuit la creșterea siguranței publice și a încrederii cetățenilor.

Fostul ministru a afirmat că Marian Neacșu are experiență administrativă și cunoaște mecanismele guvernamentale, financiare și politice. Predoiu, care va continua activitatea ca senator, a spus că va urmări în continuare activitatea ministerului și că dorește să contribuie la realizarea obiectivelor instituției.

La rândul său, Marian Neacșu a declarat că una dintre prioritățile mandatului său va fi nivelul de încredere și de satisfacție al cetățenilor. El a subliniat că ministerul trebuie să răspundă nevoilor publicului și să protejeze viața și bunurile oamenilor.

„Ne aflăm în serviciul public nu pentru noi, nu pentru colegii, prietenii, tovarășii noștri, ci pentru cetățeni”, a afirmat noul ministru.

Neacșu a spus că își propune să mențină standardele de eficiență și profesionalism ale instituției și a evidențiat importanța cooperării internaționale, inclusiv a relației cu Statele Unite. El a promis deschidere în comunicarea cu publicul și sprijin pentru angajații ministerului.