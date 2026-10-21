Politica

Predoiu i-a predat mandatul lui Neacșu la MAI. Ce priorități a anunțat noul ministru

Predoiu i-a predat mandatul lui Neacșu la MAI. Ce priorități a anunțat noul ministru
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cătălin Predoiu a încheiat mandatul de ministru al Afacerilor Interne, iar Marian Neacșu a preluat conducerea instituției. Cei doi au participat la ceremonia de predare a mandatului, urmată de o ședință cu reprezentanții structurilor centrale și teritoriale ale ministerului, în cadrul căreia au fost prezentate prioritățile instituției.

Predoiu: Am încercat să ridicăm nivelul de performanță, de eficiență

Predoiu a declarat că, pe parcursul mandatului său, MAI a urmărit combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, a migrației ilegale și a traficului de persoane, precum și protecția frontierei și pregătirea pentru aderarea României la spațiul Schengen.

Printre domeniile menționate de fostul ministru s-au mai numărat intervențiile în situații de urgență, criminalitatea cibernetică, violența domestică, femicidul, amenințările hibride și campaniile de dezinformare.

Predoiu, laude pentru succesor

„Am încercat să ridicăm nivelul de performanță, de eficiență”, a afirmat Predoiu, care a precizat că ministerul are permanent aproximativ 30.000 de angajați în acțiune. El a mulțumit personalului instituției și partenerilor interni și externi, susținând că activitatea desfășurată a contribuit la creșterea siguranței publice și a încrederii cetățenilor.

Admiterea la liceu 2027-2028. Când are loc repartizarea computerizată și ce trebuie să știe elevii
Admiterea la liceu 2027-2028. Când are loc repartizarea computerizată și ce trebuie să știe elevii
Cum îți arată câinele că te iubește? Șapte gesturi pe care le poți interpreta greșit
Cum îți arată câinele că te iubește? Șapte gesturi pe care le poți interpreta greșit
Predoiu Neacsu

Predoiu Neacsu / foto: captura video

Fostul ministru a afirmat că Marian Neacșu are experiență administrativă și cunoaște mecanismele guvernamentale, financiare și politice. Predoiu, care va continua activitatea ca senator, a spus că va urmări în continuare activitatea ministerului și că dorește să contribuie la realizarea obiectivelor instituției.

Neacșu și-a precizat prioritățile

La rândul său, Marian Neacșu a declarat că una dintre prioritățile mandatului său va fi nivelul de încredere și de satisfacție al cetățenilor. El a subliniat că ministerul trebuie să răspundă nevoilor publicului și să protejeze viața și bunurile oamenilor.

„Ne aflăm în serviciul public nu pentru noi, nu pentru colegii, prietenii, tovarășii noștri, ci pentru cetățeni”, a afirmat noul ministru.

Neacșu a spus că își propune să mențină standardele de eficiență și profesionalism ale instituției și a evidențiat importanța cooperării internaționale, inclusiv a relației cu Statele Unite. El a promis deschidere în comunicarea cu publicul și sprijin pentru angajații ministerului.

Stiri calde

18:16 - Magistrala 6 intră într-o nouă etapă de construcție. Utilajele au început forarea tunelurilor spre Otopeni

18:07 - Atacul din Bistrița. Elevii au revenit la cursuri și au cerut ajutorul consilierilor școlari

18:00 - Avarie uriașă în rețeaua Orange din Franța. Zeci de mii de clienți au rămas fără semnal la telefon

17:53 - Alexandru Petrescu, Președinte ASF: De la economisire la investiții, calea către o economie mai rezilientă

17:44 - Specialistul care ar fi căutat dispozitive de supraveghere în vila lui Călin Georgescu, sub control judiciar

17:36 - Suspiciuni de fraudă cu bani europeni. Percheziții la sediile Parlamentului European

HAI România!

Scandalul interviului cu Cristela Georgescu, dezbătut de Dan Andronic și Liviu Alexa. Cei doi jurnaliști apără modelul abonamentelor pentru conținutul jurnalistic

Scandalul interviului cu Cristela Georgescu, dezbătut de Dan Andronic și Liviu Alexa. Cei doi jurnaliști apără modelu...

Ilie Sărăcie a plecat, vine Luca-Gaura-De-La-Covrig. Românii mai au răbdare?

Ilie Sărăcie a plecat, vine Luca-Gaura-De-La-Covrig. Românii mai au răbdare?

Cum îşi vor pierde românii casele din cauza sărăciei.Depopularizarea României. În favoarea cui?

Cum îşi vor pierde românii casele din cauza sărăciei.Depopularizarea României. În favoarea cui?

Proiecte speciale