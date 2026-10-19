Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este ferm convins că noul cabinet condus de Luca Niculescu va primi votul de încredere din partea parlamentarilor. Președintele formațiunii maghiare respinge ideea că viitoarea garnitură guvernamentală ar fi una de tranziție, preferând să o definească drept un executiv minoritar care va fi obligat să negocieze fiecare inițiativă legislativă. În plus, Kelemen Hunor a oferit detalii despre înțelegerea scrisă parafată cu desemnatul pentru funcția de prim-ministru.

Președintele UDMR a subliniat că procesul de audiere a miniștrilor propuși a indicat clar direcția spre care se îndreaptă lucrurile în legislativ. În opinia sa, cabinetul propus va reuși să obțină majoritatea necesară la votul decisiv, chiar dacă pe hârtie sprijinul parlamentar nu este unul stabil pe termen lung.

”Va trece”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la TVR, referindu-se la votul de marţi, din Parlament, pentru învestirea Guvernului propus de Luca Niculescu.

Liderul formațiunii maghiare a explicat că lipsa unei majorități clare în Parlament va transforma activitatea guvernamentală într-un exercițiu continuu de negociere. În acest context, abilitățile diplomatice ale lui Luca Niculescu vor fi esențiale pentru menținerea stabilității politice și trecerea proiectelor de lege.

”Nimeni nu neagă, nici măcar cei care ar fi dorit să fie un alt guvern, că nu este un guvern în jurul PSD-ului. Este un guvern minoritar, un guvern care nu are majoritate în Parlament. Mâine, la vot, va avea, dar mai departe trebuie să negocieze fiecare proiect. Şi aici Luca Niculescu are un rol important. Eu l-am văzut, în această perioadă, la discuţii, politician, că înainte el făcea la Externe altceva, dar exerciţiul dialogului, exerciţiul de a căuta un compromis sigur că îl va ajuta şi e necesar să aibă dialog permanent cu partidele”, a afirmat Kelemen Hunor.

Unul dintre punctele cheie ale înțelegerii politice vizează asigurarea unei perioade de stabilitate pentru noul executiv. UDMR și PNL s-au angajat să nu inițieze demersuri pentru dărâmarea cabinetului, însă doar în măsura în care clauzele convenite vor fi respectate cu strictețe.

”Nu aş spune guvern de tranziţie. Este un guvern minoritar care are un acord semnat cu noi şi cu PNL pentru şase luni de zile fără moţiune de cenzură, dacă sunt respectate acele condiţii pe care şi noi, şi colegii de la PNL le-am discutat”, a adăugat preşdintele formaţiunii maghiare.

Kelemen Hunor a dezvăluit că documentul care parafează colaborarea dintre formațiunea sa și premierul desemnat este unul scurt, dar concentrat pe priorități economice și sociale clare. Printre acestea se numără încadrarea în limitele de deficit, distribuirea echitabilă a resurselor către comunitățile locale și protejarea drepturilor minorităților naționale.

El a dezvăluit că acordul semnat între UDMR şi Luca Niculescu are o pagină şi jumătate şi include chestiuni precum încadrarea în ţinta de deficit bugetar, investiţiii, finanţare ”corectă şi echilibrată” pentru autorităţile locale şi chestiuni legate de drepturile minorităţilor.

Președintele UDMR a încheiat precizând că desfășurarea audierilor din comisiile de specialitate a confirmat așteptările inițiale, arătând că ”era de aşteptat” ca audierile să meargă ”în direcţia de a vota guvernul” propus de Luca Niculescu.