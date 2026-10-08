UDMR nu a insistat să participe la viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar a transmis că este dispusă să voteze instalarea Executivului, chiar dacă nu va face parte din acesta. Antal Arpad, directorul de strategie al UDMR și primarul municipiului Sfântu Gheorghe, a spus joi, după întâlnirea cu Niculescu, că formațiunea așteaptă mai întâi să vadă programul de guvernare și deciziile PSD și PNL privind participarea la Executiv.

Antal Arpad a descris discuția cu premierul desemnat drept una „foarte sinceră și constructivă” și a spus că România avea nevoie de un Guvern cu puteri depline, în contextul problemelor economice.

„E nevoie de un guvern pentru că economia scârțâie. Trebuie programe prin care se pot înființa locuri de muncă, este nevoie de indexarea pensiilor și România are nevoie de programe prin care dezechilibrele demografice pot fi corectate”, a declarat directorul de strategie al UDMR.

El a precizat că UDMR ar putea susține în Parlament Guvernul Niculescu fără să participe la guvernare.

„Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern, important e ce va conține programul de guvernare”, a spus Antal Arpad, adăugând că UDMR „nu insistă să participe la guvernare”.

Antal Arpad a precizat că formațiunea aștepta deciziile finale ale PSD și PNL privind participarea la viitorul Guvern.

În cazul în care cele două partide ar fi decis să intre în Executiv, UDMR ar fi putut analiza, la rândul său, această variantă.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe a exclus însă posibilitatea ca UDMR să susțină Guvernul Niculescu în cazul în care majoritatea parlamentară ar include AUR și SOS.

Întrebat dacă UDMR ar fi dispusă să intre la guvernare doar alături de PSD, Antal Arpad a spus că formațiunea nu luase o decizie în acest sens, însă, personal, considera că o astfel de variantă era „foarte puțin probabilă”.

După discuțiile cu UDMR, Luca Niculescu a spus că se afla încă în prima etapă a negocierilor și că urma să decidă în privința următorilor pași după ce avea să se apropie termenul pentru formarea Guvernului.

„Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă, deşi câteodată este util. Deocamdată, după cum ziceam, suntem în această primă fază a discuţiilor. Am văzut poziţiile celor trei partide cu care m-am văzut azi, evident că discuţiile vor continua şi voi lua această decizie la care vă referiţi după ce vor continua şi când ne vom apropia de termenul respectiv”, a declarat Niculescu.

Premierul desemnat a fost întrebat dacă ar putea depune mandatul înainte de prezentarea Guvernului în Parlament, în cazul în care negocierile nu ar duce la un acord.

Niculescu a spus că nu exclude o astfel de posibilitate, dar că nu dorea să anticipeze decizia înainte de continuarea discuțiilor cu partidele.

Luca Niculescu a spus și că blocajul politic exista de mai multe luni și că o deblocare putea veni în continuare prin dialogul dintre partide.

„Blocajul există de mai multe luni şi deblocarea poate veni, în continuare, din discuţii”, a afirmat premierul desemnat.

Niculescu a adăugat că discuțiile urmau să continue și și-a exprimat speranța că partidele vor ajunge la un rezultat.

„Vom continua dialogul şi, până la urmă, sper că ajungem la un rezultat”, a spus Luca Niculescu.