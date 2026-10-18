Politica

Prânz de lucru cu viitorul Guvern, convocat de Luca Niculescu. Pregătiri pentru votul decisiv din Parlament

Prânz de lucru cu viitorul Guvern, convocat de Luca Niculescu. Pregătiri pentru votul decisiv din ParlamentSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să se întâlnească duminică la un prânz de lucru cu persoanele nominalizate pentru funcțiile de ministru, potrivit unor surse citate de Știripesurse.ro. Reuniunea este programată înaintea audierilor parlamentare de luni și marți și a votului de învestitură prevăzut pentru 20 octombrie. Tot duminică, Niculescu ar urma să semneze cu liderul PNL, Ilie Bolojan, un acord privind condițiile susținerii noului Executiv.

Miniștrii propuși de Luca Niculescu se pregătesc pentru audierile parlamentare

Întâlnirea de duminică precedă verificarea candidaților pentru funcțiile ministeriale în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Conform calendarului stabilit, audierile vor începe luni, 19 octombrie, și vor continua marți, 20 octombrie.

În cadrul acestora, persoanele propuse pentru conducerea ministerelor urmează să se prezinte în fața parlamentarilor.

Tot marți este programată ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, în care se va desfășura votul de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu.

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Premierul desemnat a depus deja în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, documentele necesare pentru desfășurarea procedurii de învestire.

Luca Niculescu și Ilie Bolojan urmează să semneze un acord de susținere

Pe agenda politică de duminică se află și semnarea acordului dintre premierul desemnat și președintele PNL, Ilie Bolojan.

Documentul va stabili condițiile în care liberalii susțin instalarea Cabinetului Niculescu, fără să intre în componența acestuia.

Decizia a fost adoptată sâmbătă de conducerea PNL, care a hotărât să voteze învestirea noului Executiv și să treacă în opoziție.

Ilie Bolojan a anunțat că acordul cu Luca Niculescu va fi semnat duminică după-amiază, iar susținerea liberalilor va depinde de respectarea angajamentelor bugetare ale României.

Luca Niculescu și Ilie Bolojan

Luca Niculescu și Ilie Bolojan. Sursă foto: Colaj EVZ

Ce prevede acordul politic și până când va fi valabil

Una dintre principalele condiții anunțate de Ilie Bolojan este păstrarea țintelor de deficit asumate de România în timpul guvernărilor precedente. Președintele PNL a explicat că respectarea acestor obiective este necesară pentru accesarea fondurilor europene, menținerea încrederii investitorilor și corectarea cheltuielilor bugetare.

„Acest acord de susținere este unul condiționat. Mâine (duminică, n.r.) după-amiază voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest document prin care (premierul) se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, și le-a asumat, în așa fel încât să putem accesa fondurile europene, să rămânem o țară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare și să putem crea condiții pentru relansare economică și pentru prosperitate.

Acest acord este pe o durată limitată, până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă pentru ratingul României, pentru stabilitate și pentru normalitate în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, după ședința conducerii PNL.

Acordul nu va acoperi întreaga perioadă de funcționare a viitorului Cabinet, ci va fi valabil până după adoptarea legii bugetului de stat.

Semnarea documentului și reuniunea cu miniștrii propuși sunt programate pentru duminică, înaintea celor două zile în care Parlamentul va desfășura audierile și votul asupra noului Guvern.

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