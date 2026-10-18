Președintele PNL, Ilie Bolojan, urmează să semneze duminică, 18 octombrie, un acord de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul prevede menținerea țintelor de deficit asumate de România și va fi valabil doar până după aprobarea legii bugetului de stat. Decizia vine după ce liberalii au votat sâmbătă în favoarea învestirii noului Guvern, deși au hotărât să treacă în opoziție.

Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că susținerea acordată de PNL viitorului Guvern va fi condiționată de respectarea angajamentelor bugetare ale României. Liderul liberal a explicat că înțelegerea cu Luca Niculescu va avea o durată limitată, până după adoptarea bugetului de stat.

"Acest acord de susţinere este unul condiţionat şi mâine după-amiază voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest acord în care premierul desemnat se angajează să păstreze ţintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, şi le-a asumat, în aşa fel încât să putem accesa fondurile europene, să rămânem o ţară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare şi să putem crea condiţii pentru relansare economică şi pentru prosperitate. Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă atât pentru ratingul României, pentru stabilitate şi pentru normalitate în anii următori.", a declarat Ilie Bolojan sâmbătă, după decizia PNL.

Președintele PNL a afirmat că prelungirea situației politice din ultimele luni ar fi afectat și mai mult încrederea românilor în instituțiile statului.

Bolojan a criticat PSD și AUR pentru moțiunea de cenzură pregătită în primăvară și a susținut că cele două partide nu au prezentat o alternativă pentru guvernare.

„Această situaţie, dacă ar mai fi continuat, în afara problemelor instituţionale pe care le avem, ar fi generat şi o situaţie de scădere totală a încrederii cetăţenilor României în instituţiile statului şi în faţa deciziei iresponsabile a PSD şi AUR, care în primăvară au pregătit această moţiune de cenzură fără să pună nimic în loc. PNL s-a comportat în toată această perioadă responsabil, a propus soluţii pentru a ieşi din această situaţie de blocaj politic, iar în această perioadă de peste cinci luni, cu instrumentele limitate pe care un guvern interimar le are la dispoziţie, am asigurat finalizarea procesului de absorbţie a fondurilor europene prin PNRR, am trecut prin evaluările agenţiilor de rating, am păstrat direcţia corectă în care se găseşte România şi am asigurat funcţionarea de bază a instituţiilor", a declarat liderul PNL.

Liderul liberal a susținut că, în cele peste cinci luni de interimat, Executivul a continuat activitățile legate de fondurile europene și a asigurat funcționarea instituțiilor, în limitele atribuțiilor pe care le are un guvern interimar.

Ilie Bolojan a recunoscut că hotărârea liberalilor de a susține învestirea Guvernului Luca Niculescu, în timp ce partidul trece în opoziție, poate avea consecințe politice pentru PNL.

Acesta a afirmat că o prelungire a blocajului ar fi accentuat neîncrederea populației și le-a mulțumit colegilor care au votat pentru susținerea noului Executiv.

„Continuarea acestei situaţii ar fi generat o şi mai mare neîncredere a cetăţenilor noştri şi nu ne mai puteam permite acest lucru. Şi le mulţumesc tuturor colegilor noştri care astăzi au acordat acest vot cu responsabilitate şi, pot să spun, cu patriotism, pentru că ştim că este un vot din care PNL poate fi criticat politic, poate să piardă, dar este un vot pe care l-am dat, aşa cum am făcut şi în vara anului trecut, pentru ţara noastră", a mai afirmat Ilie Bolojan.

Acordul pe care Bolojan urmează să îl semneze duminică după-amiază cu Luca Niculescu stabilește astfel condițiile susținerii oferite de PNL, principala cerință fiind respectarea țintelor de deficit bugetar asumate anterior de România.