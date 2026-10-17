PNL ar putea depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus deLuca Niculescu, dacă prevederile acordului convenit cu premierul desemnat nu vor fi respectate până la aprobarea bugetului de stat, a declarat sâmbătă liderul liberal Ilie Bolojan. Înțelegerea va avea o durată limitată și va viza, printre altele, țintele de deficit bugetar asumate de România.

Bolojan a făcut declarațiile după ședința Biroului Politic Național al PNL, în care liberalii au decis să susțină Guvernul Niculescu. Potrivit liderului partidului, dacă acordul este respectat, PNL nu va depune o moțiune de cenzură.

„Partidul Național Liberal, dacă până la aprobarea bugetului, prevederile acestui acord sunt respectate, care sunt aspecte de bun simț, care țin de buna guvernare a țării, nu va depune moțiune de cenzură. În condițiile în care nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a anunțat că va semna un acord cu premierul desemnat, prin care acesta își va asuma menținerea țintelor de deficit stabilite anterior de România.

Potrivit lui Bolojan, respectarea acestor angajamente este necesară pentru continuarea accesării fondurilor europene, menținerea încrederii investitorilor și corectarea cheltuielilor bugetare. Acordul ar urma să includă și măsuri care să creeze condiții pentru relansarea economică.

„Acordul este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă, atât pentru ratingul României, pentru stabilitate şi pentru normalitate în anii următori”, a transmis liderul liberal.

Bolojan a explicat și decizia liberalilor din luna iunie de a nu vota învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea. Potrivit liderului PNL, nominalizarea acestuia a fost considerată un atac la adresa partidului, iar forurile de conducere au decis să nu susțină acel executiv.

„Modul în care a fost nominalizat Adrian Veștea, în mod evident, a fost un atac la adresa Partidului Național Liberal. PNL a decis prin forurile lui să nu voteze acel Guvern”, a afirmat Bolojan.

El a susținut că partidul trebuie să aleagă între participarea la guvernare, pentru a putea contribui la deciziile publice, și trecerea în opoziție, dacă nu își poate îndeplini obiectivele.

Bolojan a declarat că liberalii nu ar trebui să rămână la guvernare doar pentru a păstra funcții, ci să se întoarcă în opoziție și să recâștige încrederea alegătorilor dacă nu pot face ceea ce consideră necesar pentru România.

Referindu-se la oamenii care ocupă funcții în Guvern cu sprijinul liberalilor, Bolojan a precizat că aceștia vor părăsi posturile respective. Măsura nu îi vizează însă automat pe funcționarii și angajații contractuali care au fost încadrați prin concurs sau prin alte proceduri legale.

„Conform procedurii normale, cei care sunt numiţi într-o funcţie cu sprijinul PNL vor părăsi aceste poziţii. Toţi ceilalţi – funcţionari, personal contractual – care au acces în anumite funcţii prin concursuri sau prin proceduri legale vor proceda conform acestor proceduri”, a declarat liderul liberal.