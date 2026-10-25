Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat duminică dimineaţă un atac dur, pe Facebook, la adresa fostului premier Ilie Bolojan, acuzându-l că a sacrificat economia şi a adâncit criza din România. Liderul social-democrat a subliniat că partidul său este pregătit să corecteze aceste derapaje şi să schimbe direcţia ţării, în contextul în care guvernarea precedentă a lăsat în urmă datorii uriaşe şi cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană.

În mesajul publicat pe pagina sa de socializare, şeful social-democraţilor a punctat că măsurile luate anterior nu au atins scopul declarat de redresare financiară.

”A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia şi a adâncit criza. Asta nu este «greaua moştenire» – este nota de plată a austerităţii oarbe! Plătită de români şi firmele româneşti, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre «incapacitatea de plată». Vom schimba direcţia României. Aici nu există cale de întoarcere”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că cetăţenii români au dreptul absolut să cunoască situaţia reală de la care porneşte actuala guvernare, detaliind principalele probleme financiare moştenite de la fosta conducere a Palatului Victoria.

”1.⁠ ⁠Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli şi obligaţii împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie. 2.⁠ ⁠Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituţiile interne – INS şi BNR, dar şi «pesediştii» de la Eurostat şi Comisia Europeană”, a adăugat acesta.

Potrivit preşedintelui social-democrat, indicatorii economici au arătat clar că politicile din ultimele 12 luni au fost implementate fără discernământ, afectând grav atât mediul de afaceri, cât şi puterea de cumpărare a populaţiei.

”Realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie şi veniturile românilor s-a trecut cu tancul”, a menţionat Grindeanu.

De asemenea, el a subliniat necesitatea unei schimbări radicale de abordare şi a abandonării discursurilor optimiste nefondate pe reţelele de socializare.

”Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eşecul pe reţelele sociale. România a fost «salvată» destul. Acum are nevoie de muncă, investiţii şi măsuri care să repornească economia şi să protejeze nivelul de trai”, a completat liderul PSD.

În continuarea declaraţiei, Sorin Grindeanu a prezentat pachetul de măsuri sectoriale pe care miniştrii social-democraţi le vor implementa începând de săptămâna viitoare, structurate pe domenii de activitate:

Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcţionării UPU şi serviciilor de Ambulanţă din întreaga ţară.

Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă şi reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine.

Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secţiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeş).

Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Piteşti-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din şantier).

Dezvoltare: operaţionalizarea grupului de lucru pentru reforma administraţiei publice locale.

Fonduri Europene: discuţii la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR.

Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie.

Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini „Work in Romania”, aşteptată de peste o lună de mii de antreprenori şi firme româneşti.

Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria şi Turcia pentru întărirea securităţii la Marea Neagră.

Justiţie, Interne şi Învăţământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenţei în şcoli.