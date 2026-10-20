International

Israelul salută formarea noului Guvern de la București. Mesaj pentru premierul Luca Niculescu

Israelul salută formarea noului Guvern de la București. Mesaj pentru premierul Luca NiculescuLuca Niculescu. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Israelul a transmis un mesaj de felicitare după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, exprimându-și dorința de a consolida relațiile bilaterale cu România. Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, i-a urat succes noului premier și a subliniat importanța continuării cooperării dintre cele două țări.

Mesajul oficialului israelian vine după ce Parlamentul României a acordat votul de încredere noului Executiv, iar președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Guvernului. Ulterior, și șefa Comisiei Europene a transmis un mesaj.

Gideon Sa’ar vrea să consolideze parteneriatul strategic cu România

Ministrul israelian de Externe a transmis felicitări poporului român și lui Luca Niculescu pentru formarea noului Guvern. În mesajul său, publicat pe platforma X, Gideon Sa’ar și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu omologul său român, Dan Neculaescu.

Israel steag

Israel steag. Sursa foto: Pixabay

„Îmi exprim călduroasele mele felicitări poporului român și prim-ministrului Luca Niculescu cu ocazia formării noului guvern și îi urez tot succesul în noul său rol. Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim și să colaborăm îndeaproape cu ministrul de externe Dan Neculaescu pentru a consolida și mai mult prietenia de lungă durată și parteneriatul strategic dintre cele două țări”, a transmis oficialul israelian.

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Mesajul evidențiază intenția Israelului de a continua cooperarea diplomatică cu Bucureștiul și de a dezvolta parteneriatul strategic dintre cele două state.

Nicușor Dan a semnat decretul de numire a noului Guvern

Marți, 20 octombrie, președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul privind numirea Cabinetului condus de Luca Niculescu, după ce Executivul a obținut votul de încredere al Parlamentului.

Administrația Prezidențială a făcut publică și lista oficială a membrilor noului Guvern. Cabinetul are 19 membri, între care premierul, un viceprim-ministru și doi miniștri delegați.

Învestirea marchează începutul mandatului unei echipe guvernamentale care va trebui să gestioneze probleme economice, bugetare și sociale, dar și dosare importante de politică externă.

Luca Niculescu promite decizii ferme și rezultate verificabile

După votul din Parlament, premierul Luca Niculescu a afirmat că își asumă funcția cu responsabilitate și că intenționează să evite disputele politice fără miză, în condițiile în care Guvernul are nevoie de susținere parlamentară pentru a-și pune în aplicare programul.

Șeful Executivului a susținut că activitatea Cabinetului va fi evaluată în funcție de rezultate concrete, cu accent pe protejarea veniturilor, reducerea risipei și atragerea fondurilor europene.

„Mulţumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală şi cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în faţă urgenţe economice, bugetare, sociale şi geopolitice care cer decizii ferme, disciplină şi un stat care funcţionează pentru cetăţeni”, a scris Luca Niculescu pe Facebook, după ce a fost votat de Parlament.

Printre obiectivele anunțate de premier se numără atragerea fondurilor din PNRR și a altor finanțări europene, investițiile în energie, finalizarea procesului de aderare la OCDE și susținerea economiei românești.

Șefa Comisiei Europene a transmis, la rândul său, un mesaj

După mesajul venit din Israel, și șefa Comisiei Europene a transmis un mesaj în contextul formării noului Guvern de la București.

Schimburile de mesaje diplomatice au loc după învestirea Cabinetului Niculescu, într-un moment în care noul Executiv urmează să își definească prioritățile interne și externe.

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