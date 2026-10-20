Traian Băsescu a comentat învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu și a vorbit despre perspectivele economice ale României, dar și despre influența PSD asupra noului Executiv. Fostul președinte consideră că majorările de pensii și salarii nu vor putea fi realizate prea curând și că deciziile privind veniturile populației vor depinde de evoluția încasărilor și cheltuielilor bugetare.

Băsescu a analizat și rolul lui Marian Neacșu, noul viceprim-ministru și ministru de Interne, despre care susține că va avea o influență importantă asupra activității Guvernului.

Fostul șef al statului consideră că procesul de redresare economică a început în timpul mandatului lui Ilie Bolojan, însă îmbunătățirea nivelului de trai rămâne o provocare. În opinia sa, promisiunile privind indexarea pensiilor și majorarea salariilor trebuie analizate în funcție de situația bugetară.

„Procesul de redresare economică e pornit de Bolojan. La creșterea bunăstării avem probleme. Nu pot să spun că declarațiile făcute de PSD se îndeplinesc repede. Mi-e greu să cred că se fac indexări de pensii, salarii mărite. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu încasările și cheltuielile în prima parte a anului 2027. Eu cred că vor fi prudenți.”, a spus Băsescu.

Astfel, fostul președinte consideră că evoluția veniturilor populației va depinde de resursele disponibile la buget și de capacitatea Guvernului de a menține cheltuielile sub control.

Traian Băsescu a vorbit și despre poziția pe care Marian Neacșu ar putea să o ocupe în raport cu premierul Luca Niculescu. Fostul președinte consideră că vicepremierul va avea o influență semnificativă asupra miniștrilor PSD și că va încerca să obțină sprijin pentru prioritățile partidului.

„Nu vreau să-l discreditez pe premier. Va avea diplomația să trateze cu Niculescu. El va fi șeful guvernului.”

Băsescu a descris rolul lui Neacșu drept unul important în relația dintre PSD și șeful Executivului, apreciind că acesta ar putea negocia cu tact pentru a obține rezultatele dorite de social-democrați.

„E practic șeful miniștrilor PSD când merg în Kiseleff. E o piesă importantă, dar dacă, îl ghicesc eu, e un om cu tact ca să obțină ce vrea de la premier fără să bruscheze lucrurile”.

În analiza sa, Traian Băsescu a susținut că PSD deține o poziție importantă în structurile politice și administrative ale României. El a făcut referire la reprezentarea partidului în Parlament, la nivelul administrației locale și în diferite instituții publice.

„Cu 22% în ultimele alegeri, PSD domină puterea în România. Cea executivă, în Parlament, la CCR, la avocatul poporului la fel, stă dreaptă doamna Renate Weber, că era să zboare, plus administrație locală și agenții.”

Fostul președinte a încheiat cu o apreciere critică la adresa modului în care social-democrații își exercită puterea.

„PSD e un partid care știe ce să facă cu puterea. Adică ce vrea el, nu ce trebuie”, a mai spus Traian Băsescu.